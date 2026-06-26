Інтерфакс-Україна
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11:30 26.06.2026

Ринок брухту України: між потребами економіки та регуляторною невизначеністю

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У п'ятницю, 26 червня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Ринок брухту України: між потребами економіки та регуляторною невизначеністю", де обговорять результати діяльності брухтозаготівельної галузі в 2026 році, проблеми виконання законодавства органами державної влади, перебіг судових спорів щодо урядових рішень та їх вплив на роботу підприємств. Окремо буде розглянуто питання майбутнього режиму оподаткування операцій з брухтом чорних та кольорових металів, а також європейський досвід регулювання ринку.

Учасники: президент Української асоціації вторинних металів Володимир Бублей; генеральний директор ТОВ "Укрмет-Інвест" Сергій Вовк; директор з розвитку ТОВ "Укрбрухт" Микола Климович; генеральний директор Групи компаній "УКРМЕТ" Владислав Клещинський (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна"https://www.youtube.com/live/5ZJYNjVVp-w. Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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