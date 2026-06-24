Інтерфакс-Україна
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11:01 24.06.2026

Презентація концепції знищення корупції в Україні

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Презентація концепції знищення корупції в Україні

У середу, 24 червня, о 13.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція на тему "Презентація концепції знищення корупції в Україні". Під час заходу Міжнародний Інститут Свободи (ILI) презентує покроковий план ліквідації корупції в Україні.

Учасники: експерт та директор ILI Михайло Камчатний; експерт та президент ILI Ярослав Романчук.

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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