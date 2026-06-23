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Онлайн-курс про свято Івана Купала став доступний безкоштовно на платформі EdEra - Гнат Коробко

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Онлайн-курс про свято Івана Купала став доступний безкоштовно на платформі EdEra - Гнат Коробко

Освітній проєкт "Знай свою Україну" напередодні Івана Купала відкрив для всіх бажаючих онлайн-курс про історію свята та українські традиції літнього періоду, він вже доступний на платформі EdEra безкоштовно. Про це повідомив меценат та співавтор проєкту Гнат Коробко.  

"23-24 червня Україна відзначатиме прадавнє слов'янське свято Івана Купала, яке символізує єднання людини з природою, розквіт життєвих сил та очищення. Історично воно було прив'язане до літнього сонцестояння, а з приходом християнства збіглося з Різдвом Іоанна Хрестителя. Для того, хто бажає дізнатися більше про це свято, освітній проєкт "Знай свою Україну" створив онлайн-курс, який вже доступний безкоштовно на платформі EdEra", - розповів Гнат Коробко.

Він зазначив, що курс розділений на три модулі, які поєднують відеолекції, практичні вправи та майстер-класи.

"Курс "Знай свою Україну. Купала" орієнтований на дітей 9–15 років, педагогів, батьків і всіх, хто прагне краще пізнати українську культуру. Перші два модулі курсу знайомлять слухачів із витоками свята Купала, його походженням, а також допомагають очистити уявлення про свято від штучних пострадянських міфів. Третій модуль відкриває план відтворення головних купальських ритуалів як для міського простору, так і для літніх таборів та громад. Матеріали курсу поєднують відеолекції, практичні вправи, тести, готові сценарії уроків для вчителів, ілюстровані додатки та майстер-класи, зокрема, із плетіння купальських вінків, створення Купайлиці, вивчення купальських пісень та традиційних танців", - зазначив Гнат Коробко.

Посилання на курс.

 Нагадаємо, "Знай свою Україну" — це освітній проєкт про українську традиційну культуру, який знайомить дітей та дорослих з головними святами річного календарного циклу. Це спільна ініціатива Благодійного фонду "Коло", "Музею Івана Гончара", мецената Гната Коробка та освітньої платформи EdEra.

 

Теги: #edera #гнат_коробко #знай_свою_україну #купала

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