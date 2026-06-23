Пресконференція на тему "Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України 35 років"

У вівторок, 23 червня, о 15.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція на тему "Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України 35 років".

Учасники: віцепрезидент Асоціації міжнародних перевізників України (АсМАП) Володимир Балін; директор ТОВ "Транстемпо" (міжнародні пасажирські перевезення) Олександр Дереза; голова відокремленого підрозділу ГО Український транспортний союз у Київській області Олег Сотніков; заступник директора з експлуатації ТОВ "Транс-Логістик" (міжнародні вантажні перевезення) Сергій Кузьменко; політичний консультант, голова правління Інституту української політики Олексій Усачов.

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.