Тарифний удар по українській економіці: провідні галузі проти несправедливого підняття вантажних тарифів Укрзалізниці

У вівторок, 16 червня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5а) розпочнеться пресконференція на тему "Тарифний удар по українській економіці: провідні галузі проти несправедливого підняття вантажних тарифів Укрзалізниці".



Учасники:



- президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков;



- виконавчий директор Національної асоціації видобувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Оринчак;



- виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів (УкрФА) Сергій Кудрявцев;



- президент Союзу хіміків України Олексій Голубов (онлайн);



- президент Всеукраїнського союзу виробників будматеріалів Костянтин Салій;

- голова Асоціації виробників цементу України (Укрцемент) Павло Качур;

- генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак (онлайн);



- логіст з питань залізничних перевезень Промислово-будівельної групи "Ковальська" Оксана Нечай.



Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".



Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.



Додаткова інформація за тел. (044) 279-05-25, [email protected] (ОП "Укрметалургпром").