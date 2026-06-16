Інтерфакс-Україна
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10:00 16.06.2026

Тарифний удар по українській економіці: провідні галузі проти несправедливого підняття вантажних тарифів Укрзалізниці

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У вівторок, 16 червня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5а) розпочнеться пресконференція на тему "Тарифний удар по українській економіці: провідні галузі проти несправедливого підняття вантажних тарифів Укрзалізниці".
 
Учасники:
 
-  президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков;
 
-  виконавчий директор Національної асоціації видобувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Оринчак;
 
-  виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів (УкрФА) Сергій Кудрявцев;
 
-  президент Союзу хіміків України Олексій Голубов (онлайн);
 
-  президент Всеукраїнського союзу виробників будматеріалів Костянтин Салій;

- голова Асоціації виробників цементу України (Укрцемент) Павло Качур;

-  генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак (онлайн);
 
-  логіст з питань залізничних перевезень Промислово-будівельної групи "Ковальська" Оксана Нечай.
 
Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".
 
Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.
 
Додаткова інформація за тел. (044) 279-05-25, [email protected] (ОП "Укрметалургпром").

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