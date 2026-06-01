Інтерфакс-Україна
10:06 01.06.2026

1 червня – річниця легендарної спецоперації СБУ "Павутина"

Спецоперація "Павутина" готувалась понад півтора року — в умовах повної таємності та максимальної конспірації. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, а й зруйнувати ілюзію безпеки, яку в рф вибудовували десятиліттями.

У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на чотирьох військових аеродромах рф: "Бєлая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново". У результаті уражено 41 літак, серед яких — Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 та А-50.

Сума завданих збитків перевищує $7 млрд.

Особливої ваги "Павутині" надав той факт, що СБУ знищила частину "ядерної тріади" рф. Саме нею кремль роками залякував та шантажував увесь цивілізований світ.

14:31 30.05.2026
Сили оборони уразили нафтобазу "Армавір" в Краснодарському краї РФ – Зеленський

18:49 29.05.2026
СБУ: Уражено НПС "Ярославль-3" та газовий термінал у порту "Темрюк"

18:01 29.05.2026
СБУ уразила важливий об'єкт радіоелектронної розвідки ФСБ РФ у Краснодарському краї

12:27 28.05.2026
СБУ повідомила про підозру депутату Херсонської облради та трьом спільникам за співпрацю з РФ

17:04 27.05.2026
Засуджено на 15 років тюрми 11 зрадників, які воювали проти ВСУ на Донеччині – СБУ

13:43 27.05.2026
Викрито розкрадання 2,7 млн грн на будівництві командного пункту ЗСУ на Житомирщині – СБУ

13:45 01.05.2026
Сибіга привітав країни Східної Європи, Мальту та Кіпр із 22-ю річницею членства в ЄС

09:43 26.03.2026
Зеленський у 12-ту річницю створення Нацгвардії: Пишаємося кожним і кожною, хто воює заради України

13:41 24.02.2026
Кличко показав відео про початок великої війни і нагадав, як столиця вистояла

10:04 24.02.2026
Порошенко в річницю вторгнення: цей день став днем пам’яті, яка зобов’язує

