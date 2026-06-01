1 червня – річниця легендарної спецоперації СБУ "Павутина"

Спецоперація "Павутина" готувалась понад півтора року — в умовах повної таємності та максимальної конспірації. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, а й зруйнувати ілюзію безпеки, яку в рф вибудовували десятиліттями.

У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на чотирьох військових аеродромах рф: "Бєлая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново". У результаті уражено 41 літак, серед яких — Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 та А-50.

Сума завданих збитків перевищує $7 млрд.

Особливої ваги "Павутині" надав той факт, що СБУ знищила частину "ядерної тріади" рф. Саме нею кремль роками залякував та шантажував увесь цивілізований світ.

