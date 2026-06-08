У вівторок, 9 червня, об 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А). розпочнеться круглий стіл та презентація аналітичного дослідження на тему "Рух України до ЄС: зовнішні виклики і внутрішні проблеми", організований Громадською Радою при МЗС України і Центром Разумкова за підтримки Фонду Г.Зайделя.

Учасники: президент Центру Разумкова Юрій Якименко; речник МЗС України Георгій Тихий; керівник Всеукраїнської громадської ліги Україна-НАТО, голова Громадської ради при МЗС України Сергій Джердж; співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков; керівник Фонду "Відкрита політика", екс-міністр молоді і спорту України (2014–2019рр.) Ігор Жданов; керівниця ГО "Територія жінок" Лілія Шевченко; керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України (2007–2009рр.) Володимир Огризко (очікується підтвердження); головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Олександра Каракуц; голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко (очікується підтвердження); старший науковий співробітник Інституту історії НАН України Володимир Головко; завідувач кафедри світового господарства і міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка Олександр Шнирков; керівник енергетичний програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Ігор Стукаленко.

Запрошені представники органів влади, громадських організацій, науковці, експерти з питань зовнішньої політики.

Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна".

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