Інтерфакс-Україна
Відео
12:00 27.05.2026

Брифінг на тему "Реорганізація чи ліквідація: що насправді відбувається навколо Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України"

1 хв читати

У середу, 27 травня, о 12.30 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна"  (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться брифінг на тему "Реорганізація чи ліквідація: що насправді відбувається навколо Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України" щодо процесу реорганізації Державної установи "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України".

Учасники:

доктор медичних наук, професор, засновник Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України Ілля Ємець;

керівник Центру кардіохірургічної допомоги медичної мережі "Добробут", доктор медичних наук Олександр Бабляк;

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України Євген Кубко;

батько прооперованої дитини Віктор Куртєв;

модератор – Тетяна Станєва.

Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна".

Додаткова інформація за посиланням https://petition.kmu.gov.ua/petitions/9866.

Акредитація журналістів обов'язкова за лінком https://forms.gle/wj65Ej87yweH3AeL8.

ВАЖЛИВЕ

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

ОСТАННЄ

Вступ України до ЄС на практиці: секторальна гармонізація, регіональна імплементація та суспільні настрої

Пресконференція на тему "Російська дезінформація у 2026 році: нові теми та інструменти"

Дискусія в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Сильна Україна та незалежні країни Південного Кавказу"

Бойова робота пілотів батальйону "Svarog" триває цілодобово

Пресконференція на тему "Не вік, а технічний стан: бізнес вимагає скасування граничного строку для вагонів"

Дискусія на тему "Чи загрожує Україні дестабілізація – зовнішня та внутрішня?"

Початкова освіта як капітал громади: презентація моделі навчання для викликів сьогодення

Кадровий голод та фінансова криза: чи є майбутнє у медичної системи України?

Про пресконференцію на тему "Нова міграційна політика українського керівництва і проблема безпеки української нації"

Володимир Кличко на заході в Гамбурзі, який зібрав десятки тисяч європейців, закликав підтримувати Україну "не лише словами"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА