Інтерфакс-Україна
Відео
10:00 27.05.2026

Пресконференція на тему "Російська дезінформація у 2026 році: нові теми та інструменти"

1 хв читати

У середу, 27 травня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція на тему "Російська дезінформація у 2026 році: нові теми та інструменти" з презентацією доповіді, підготовленої командою аналітичного центру "Об'єднана Україна".

Експерти центру презентують комплексне дослідження якісних змін у російських операціях впливу, які більше не обмежуються окремими фейками, а являють собою скоординовану архітектуру стратегічних наративів, синхронізованих між офіційними заявами Кремля, державними медіа та інструментами штучного інтелекту.

Учасники:

керівник аналітичного центру "Об’єднана Україна", експерт з політичних та безпекових питань  Ігор Попов

експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна", політолог, доктор політичних наук Петро Олещук;

експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна", політичний аналітик, кандидат філософських наук Валентин Гладких;

експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна", кандидат економічних наук Іван Ус.

Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за лінком https://www.united-ukraine.org.ua/ і електронною поштою [email protected]

ВАЖЛИВЕ

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

ОСТАННЄ

Дискусія в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Сильна Україна та незалежні країни Південного Кавказу"

Бойова робота пілотів батальйону "Svarog" триває цілодобово

Пресконференція на тему "Не вік, а технічний стан: бізнес вимагає скасування граничного строку для вагонів"

Дискусія на тему "Чи загрожує Україні дестабілізація – зовнішня та внутрішня?"

Початкова освіта як капітал громади: презентація моделі навчання для викликів сьогодення

Кадровий голод та фінансова криза: чи є майбутнє у медичної системи України?

Про пресконференцію на тему "Нова міграційна політика українського керівництва і проблема безпеки української нації"

Володимир Кличко на заході в Гамбурзі, який зібрав десятки тисяч європейців, закликав підтримувати Україну "не лише словами"

ДІАМ та КБУ щодо дерегуляції будівництва: ухвалені урядом постанови для прискорення відбудови

Трансформація комунальних теплопостачальних підприємств в енергетичні компанії: що змінюється і як діяти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА