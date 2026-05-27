Пресконференція на тему "Російська дезінформація у 2026 році: нові теми та інструменти"

У середу, 27 травня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція на тему "Російська дезінформація у 2026 році: нові теми та інструменти" з презентацією доповіді, підготовленої командою аналітичного центру "Об'єднана Україна".

Експерти центру презентують комплексне дослідження якісних змін у російських операціях впливу, які більше не обмежуються окремими фейками, а являють собою скоординовану архітектуру стратегічних наративів, синхронізованих між офіційними заявами Кремля, державними медіа та інструментами штучного інтелекту.

Учасники:

керівник аналітичного центру "Об’єднана Україна", експерт з політичних та безпекових питань Ігор Попов;

експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна", політолог, доктор політичних наук Петро Олещук;

експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна", політичний аналітик, кандидат філософських наук Валентин Гладких;

експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна", кандидат економічних наук Іван Ус.

Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за лінком https://www.united-ukraine.org.ua/ і електронною поштою [email protected]