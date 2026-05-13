Про пресконференцію на тему "Кадровий голод та фінансова криза: чи є майбутнє у медичної системи України?"

У четвер, 14 травня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція на тему "Кадровий голод та фінансова криза: чи є майбутнє у медичної системи України?" про критичний брак медичного персоналу, міграцію фахівців за кордон, звільнення медиків та відсутність кадрів у державних закладах, невідповідність реальних зарплат рівню навантаження та інфляції, відсутність доплат та про аналіз готовності медиків до впровадження жорстких протоколів у поєднанні з обмеженим ресурсом лікарень.

Учасники:

голова Ради ГО "Медичний Рух "Будь Як Ми", дитяча медсестра Оксана Слободяна;

ревізор Ради ГО "Медичний Рух "Будь Як Ми", хірург Олексій Чуприна;

секретар Ради ГО "Медичний Рух "Будь Як Ми", медсестра Руслана Мазуренок;

медсестра психіатрії Галина Степанюк;

голова Незалежної профспілки працівників Білоцерківської станції екстреної медичної допомоги Віктор Євтушенко.

