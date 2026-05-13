Інтерфакс-Україна
11:30 13.05.2026

Про пресконференцію на тему "Нова міграційна політика українського керівництва і проблема безпеки української нації"

У середу, 13 травня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція на тему "Нова міграційна політика українського керівництва і проблема безпеки української нації".

Учасники:

засновник та керівник партії "Сила нації", керівник громадської організації "Захист і допомога", фахівець у сфері управління торговельними портами Андрій Пелюховський

член генеральної ради партії, ветеран російсько-української війни, громадсько-політичний діяч, журналіст, екскерівник ВЦА м. Золоте Луганської області Костянтин Ільченко;

член генеральної ради партії, громадсько-політичний діяч, журналіст, голова ГО "Асоціація учасників російсько-української війни" Геннадій Прищепчук;

член генеральної ради партії, політичний аналітик, спеціаліст з управління репутацією, член Національної спілки журналістів України, модератор Олександр Кондратенко.

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (096) 551-51-51, [email protected].

