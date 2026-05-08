Володимир Кличко на заході в Гамбурзі, який зібрав десятки тисяч європейців, закликав підтримувати Україну "не лише словами"
Володимир Кличко закликав європейців продовжувати підтримку України. Про це він заявив на міжнародному фестивалі Online Marketing Rockstars, який цьогоріч зібрав в Гамбурзі понад 70 тисяч підприємців, керівників тех-гигантів та інфлюенсерів.
"Війна в Україні показує світові, ким ми, українці, є насправді: стійкими, винахідливими, високооцифрованими – і глибоко європейськими у нашій любові до свободи та демократії. Будь ласка, продовжуйте підтримувати Україну. Не лише словами, а й увагою, технологіями та солідарністю. Наше спільне майбутнє залежить від того, чи будемо ми активно захищати свободу. Дякую аудиторії та всій команді OMR за запрошення, розмови та цю унікальну платформу", - сказав Володимир Кличко.
Він зазначив, що OMR – це ключовий захід в Європі, де обговорюються інновації та їх відповідальне поширення.
"Гамбург завжди для мене як другий дім. Тому виступ на сцені та в подкасті з Паулем Ронцгаймером на цьогорічному фестивалі та особиста зустріч з Філіпом Вестермаєром були ще більш особливими. OMR – це набагато більше, ніж просто фестиваль. Це місце, де охоплення зустрічається з відповідальністю, а інновації – з цінностями. Саме цього зараз потребує Європа", - зазначив Володимир Кличко.
Нагадаємо, OMR (Online Marketing Rockstars) — це провідна німецька платформа для цифрового маркетингу та технологій, що базується в Гамбурзі. Вона стала ключовим місцем зустрічі для професіоналів digital-сфери в Європі. Це суміш бізнес-конференції, виставки (Expo) та концертів. Тут виступають світові зірки маркетингу, керівники тех-гігантів та інфлюенсери.