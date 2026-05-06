Інтерфакс-Україна
Відео
10:00 06.05.2026

Про презентацію та експертне обговорення дослідження в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Ринок праці після 50 років: що насправді думають роботодавці – і що з цим робити"

1 хв читати
Про презентацію та експертне обговорення дослідження в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Ринок праці після 50 років: що насправді думають роботодавці – і що з цим робити"

У середу, 6 травня, об 11.00 в у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться презентація результатів дослідження "Ринок праці після 50 років: що насправді думають роботодавці – і що з цим робити".

Буде представлено результати першого етапу дослідження в межах публічної ініціативи "Срібна економіка України: потенціал покоління 50+" – погляд роботодавців на бар'єри залучення людей 50+ до ринку праці в українських компаніях, яке провів Український центр соціальних реформ Інституту демографії та досліджень якості життя ім. М.Птухи НАН України.

Учасники:

заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак;

директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.Птухи Елла Лібанова;

директорка Державної служби зайнятості України Юлія Жовтяк;

голова Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко;

співзасновниця та керуюча благодійним фондом "Життєлюб" Тіна Ніколова;

модератор – Андрій Длігач, економіст, підприємець, громадський діяч.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація обов'язкова за посиланням.

 Додаткова інформація [email protected], тел. (050) 312-51-46 (координаторка з комунікацій проєкту "Срібна економіка України: потенціал покоління 50+" Таїса Стадніченко).

 

ВАЖЛИВЕ

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

ОСТАННЄ

Про дискусію у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Чи є ознаки перелому у ході війни?"

Полк "Лава" корпусу "Хартія" провів повністю роботизовану операцію зі знищення росіян у Куп'янську

Про дискусію у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Стійкість держави в умовах війни: управління критичною інфраструктурою та протидія гібридним загрозам"

Про круглий стіл у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Україна на шляху до ЄС: стан, виклики, перспективи"

Презентація в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" результатів соціологічних досліджень "Корупція в Україні: загроза чи можливість?" та "Українці за кордоном"

Пресконференція на тему "Вища освіта та MBA в епоху штучного інтелекту: які професії та навички залишаться за людиною"

Бійці з 42 ОМБр  показали унікальні кадри збиття реактивного шахеда дроном-перехоплювачем LITAVR

Про брифінг у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" щодо підсумків унікальної сертифікатної програми "Лідерство та адвокація в гуманітарному реагуванні"

Про дискусію у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Прискорена політична динаміка довкола України і в ній"

Про презентацію проєкту у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Стійкість і залученість для України" (Resilience and Engagement for Ukraine, REU)

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА