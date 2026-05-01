18:43 01.05.2026

Полк "Лава" корпусу "Хартія" провів повністю роботизовану операцію зі знищення росіян у Куп'янську

Полк "Лава" корпусу "Хартія" провів повністю роботизовану операцію зі знищення росіян у Куп’янську, без жодного бійця на полі бою, повідомила пресслужба полку.

"У Куп’янську полк "Лава" 2-го корпусу НГУ "Хартія" успішно виконав роботизовану операцію зі знищення відділення російських військовослужбовців, які закріпилися в будинку", - йдеться у повідомленні пресслужби полку, що отримало агентство "Інтерфакс-Україна" у п’ятницю.

Протягом операції українські військовослужбовці застосували різні типи дронів – ударні БпЛА, обладнані гранатометами, камікадзе із вибухівкою тощо. "За результатами операції опорний пункт росіян зруйновано, особовий склад ліквідовано, склад боєприпасів знищено, – розповіли у "Лаві".

"В ході операції не було задіяно жодного бійця на полі бою, але важливо пам’ятати, що за цими кадрами стоять десятки хартійців – планувальники, розвідники, оператори, інженери, механіки, зв’язківці. "Хартія" і "Лава" продовжують демонструвати нову якість українського війська – технологічного, розумного, основаного на ефективності, плануванні та підготовці. Слава Україні!", – зазначається у повідомленні.

У повідомленні наголошується, що "Лава" потребує пілотів, інженерів, аналітиків, розробників, радіоелектриків, операторів РЕБ та водіїв. Доєднатися до полку можна заповнивши заявку на сайті "Хартії" або через рекрутинговий центр за номером 3333.

Як повідомлялося, у вересні 2025 року 2-й корпус НГУ "Хартія" оголосив про створення нового підрозділу – батальйону безпілотних систем "Лава", який став першим роботизованим підрозділом корпусу. У квітні 2026-го батальйон масштабувався до полку. "Лава" – високотехнологічний юніт, що працює з різними типами БпЛА: мультироторами й літакового типу, розвідувальними й ударними, а також із наземними роботизованими комплексами (НРК). Паралельно полк розвиває власні R&D-напрямки: адаптує НРК під різні логістичні місії, інтегрує штучний інтелект в управління роботами та розробляє бойові варіанти їхнього застосування.

У грудні 2024 року 13-та бригада НГУ "Хартія" провела першу повністю роботизовану операцію проти ворога на Харківському напрямку за участю НРК та БпЛА різного типу.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:36 24.04.2026
Генштаб заявив про ускладнення логістики Сил оборони в районі Куп'янська через удари РФ по переправах через Оскіл

Генштаб заявив про ускладнення логістики Сил оборони в районі Куп'янська через удари РФ по переправах через Оскіл

15:05 15.04.2026
Розширено зону обов'язкової та примусової евакуації в Куп'янському районі

Розширено зону обов'язкової та примусової евакуації в Куп'янському районі

10:46 10.04.2026
Нацгвардія та Повітряні сили провели масштабну спецоперацію на Запорізькому напрямку

Нацгвардія та Повітряні сили провели масштабну спецоперацію на Запорізькому напрямку

15:14 09.04.2026
Велика Британія провела спецоперацію з відстеження активності російських субмарин у Північному морі

Велика Британія провела спецоперацію з відстеження активності російських субмарин у Північному морі

01:35 26.03.2026
Іран зміцнює оборону острова Харг у відповідь на можливу операцію США - ЗМІ

Іран зміцнює оборону острова Харг у відповідь на можливу операцію США - ЗМІ

12:41 16.03.2026
Операція США проти Ірану може затягнутися до вересня — ЗМІ

Операція США проти Ірану може затягнутися до вересня — ЗМІ

23:26 08.03.2026
Помер ще один американський військовий від атак Ірану, загалом загиблих вже семеро

Помер ще один американський військовий від атак Ірану, загалом загиблих вже семеро

20:23 06.03.2026
В ізраїльській армії заявляють, що протягом п'ятниці вразили 400 цілей на заході Ірану

В ізраїльській армії заявляють, що протягом п'ятниці вразили 400 цілей на заході Ірану

04:51 03.03.2026
Знищення ракет і ВМС Ірану, блокування терористів та недопущення ядерної зброї - цілі операції "Епічна Лють" – Білий дім

Знищення ракет і ВМС Ірану, блокування терористів та недопущення ядерної зброї - цілі операції "Епічна Лють" – Білий дім

19:12 01.03.2026
Сенатор Грем закликав довести до кінця операцію США проти Ірану

Сенатор Грем закликав довести до кінця операцію США проти Ірану

