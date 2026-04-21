16:24 21.04.2026

Бійці з 42 ОМБр  показали унікальні кадри збиття шахеда дроном-перехоплювачем LITAVR

Військові з екіпажу БПЛА "Сірий" 42 окремої механізованої бригади ім. Героя України Валерія Гудзя показали відео знищення російського реактивного "шахеда" за допомогою українського дрона-перехоплювача LITAVR. Про це повідомляє "Україна 24/7".

Зазначається, що хоча цей дрон використовується Силами оборони тільки з осені 2025 року, але вже встиг поставити декілька рекордів.

Зокрема, нещодавно 190-й навчальний центр Сил Безпілотних Систем реалізував перше в світі дистанційне збиття "шахеда". Військові успішно використали нову тактику –  перехоплювачі розставляє персонал, а пілоти керують ними дистанційно з безпечного місця.

Крім того, бійці батареї перехоплювачів "Стаф" зі 158 ОМБр знищили унікальний іранський безпілотник Mohajer-6 вартістю $5 мільйонів. Для порівняння – LITAVR коштує близько $2000. Mohajer-6 – це багаторазовий дрон, який може нести до 100 кг, включаючи 4 авіабомби або ракети класу "повітря-земля".

Як повідомлялося раніше, БПЛА LITAVR від компанії F-Drones постачається до війська з осені 2025 року. Дальність польоту – до 60 км, висота – 9,5 км. Максимальна швидкість – 300 км/год, тривалість польоту — до 15 хв. Маса бойової частини — 500 г. Підрив – оператором, кінетичний удар чи самопідрив під час контакту. Застосовує інерційну систему наведення без використання GPS, а також автоматичне донаведення на ціль.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:20 31.03.2026
Екіпаж СТАФ зі 158 ОМБр дроном за $2 тис. збив іранський "Мохаджер" вартістю $5 млн

Екіпаж СТАФ зі 158 ОМБр дроном за $2 тис. збив іранський "Мохаджер" вартістю $5 млн

17:44 25.03.2026
Радник президента Камишін відзначив перше у світі дистанційне збиття "шахеда": це змінює підхід до побудови системи ППО

Радник президента Камишін відзначив перше у світі дистанційне збиття "шахеда": це змінює підхід до побудови системи ППО

ВАЖЛИВЕ

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

ОСТАННЄ

Про брифінг у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" щодо підсумків унікальної сертифікатної програми "Лідерство та адвокація в гуманітарному реагуванні"

Про дискусію у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Прискорена політична динаміка довкола України і в ній"

Про презентацію проєкту у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Стійкість і залученість для України" (Resilience and Engagement for Ukraine, REU)

Про дискусію у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Мобілізація і довіра: як зменшити конфліктність і повернути передбачуваність"

Пресконференція у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Проблема Негребівського кар'єру: видобувний бізнес екс-регіоналів проти місцевої громади"

Дискусія на тему "Виведення військ з Донбасу та Луганщини: гарантії безпеки чи "замороження" за російським сценарієм?"

Про круглий стіл у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Індекс ефективності органів влади з реалізації політики підтримки ВПО"

Військові і політика: баланс медійності, впливу та єдності держави

Про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" щодо нової ініціативи Daily Humanity Foundation – запуску Бібліотеки прокату детекторів дронів в Україні

Про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "STEPS: в Україні стартує національне дослідження факторів ризику неінфекційних захворювань"

