13:30 20.04.2026

Про брифінг у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" щодо підсумків унікальної сертифікатної програми "Лідерство та адвокація в гуманітарному реагуванні"

У понеділок, 20 квітня, о 14.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться брифінг щодо трансформації професійної освіти для громадського сектору в умовах війни.

Провідні експерти презентують результати унікальної сертифікатної програми "Лідерство та адвокація в гуманітарному реагуванні", яка стала пілотною моделлю системного розвитку спроможностей українських організацій громадянського суспільства.

Учасники:

керівниця адвокаційного напрямку Альянсу українських організацій громадянського суспільства Ольга Шевчук-Клюжева;

директорка Інституту лідерства та управління Українського Католицького Університету Соломія Максимович;

представник Humanitarian Leadership Academy (онлайн-включення з-за кордону);

модератор – комунікаційниця Альянсу українських організацій громадянського суспільства Ольга Шилкіна.

Організатори: Альянс українських організацій громадянського суспільства (Альянс УКР ОГС) у партнерстві з Інститутом лідерства та управління Українського Католицького Університету (ІЛМ УКУ) та Humanitarian Leadership Academy (HLA).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Акредитація журналістів за посиланням https://tally.so/r/7RVAaP. Додаткова інформація за тел. (050) 756-82-51 (Ольга).

 

