Про презентацію проєкту у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Стійкість і залученість для України" (Resilience and Engagement for Ukraine, REU)

У понеділок, 20 квітня, о 10.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5а) офіційна презентація проєкту "Стійкість і залученість для України" (Resilience and Engagement for Ukraine, REU). Під час презентації буде представлено кілька грантових програм для організацій громадянського суспільства, медіа, наукових кіл тощо.

Учасники:

керівник відділу "Належне врядування та верховенство права", Представництво ЄС в Україні, Асьєр Сантільян Лузуріага (Asier Santillán Luzuriaga);

виконавча директорка Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (IEД), керівниця проєкту Оксана Кузяків;

заступниця керівника проєкту Тетяна Близнюк;

голова ГО "Асоціація регіональних медіа" Дмитро Гапоненко;

голова ГО "Стратегія майбутнього", керівниця Національного контактного пункту Horizon Europe "EIC" Тетяна Котенко;

від Спілки учасників, ветеранів, інвалідів АТО та бойових дій – Ольга Харкіна (онлайн);

генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков;

модератор – керівниця відділу комунікацій Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (IEД) Олена Шкарпова.

Захід організовано Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) у межах проєкту "Стійкість та залученість для України: розширення можливостей громадянського суспільства для задоволення потреб, зумовлених війною, та сприяння шляху України до ЄС (REU)" за підтримки Європейського Союзу.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Попередня реєстрація обов'язкова за посиланням https://forms.cloud.microsoft/e/WkZm9EZzsY. Додаткова інформація за електронною поштою [email protected]