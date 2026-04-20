08:55 20.04.2026

Про презентацію проєкту у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Стійкість і залученість для України" (Resilience and Engagement for Ukraine, REU)

У понеділок, 20 квітня, о 10.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5а) офіційна презентація проєкту "Стійкість і залученість для України" (Resilience and Engagement for Ukraine, REU). Під час презентації буде представлено кілька грантових програм для організацій громадянського суспільства, медіа, наукових кіл тощо. 

Учасники:

керівник відділу "Належне врядування та верховенство права", Представництво ЄС в Україні, Асьєр Сантільян Лузуріага (Asier Santillán Luzuriaga);

виконавча директорка Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (IEД), керівниця проєкту Оксана Кузяків;

заступниця керівника проєкту Тетяна Близнюк;

голова ГО "Асоціація регіональних медіа" Дмитро Гапоненко;

голова ГО "Стратегія майбутнього", керівниця Національного контактного пункту Horizon Europe "EIC" Тетяна Котенко;

від Спілки учасників, ветеранів, інвалідів АТО та бойових дій – Ольга Харкіна (онлайн);

генеральний директор  Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков;

модератор – керівниця відділу комунікацій Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (IEД) Олена Шкарпова.

Захід організовано Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) у межах проєкту "Стійкість та залученість для України: розширення можливостей громадянського суспільства для задоволення потреб, зумовлених війною, та сприяння шляху України до ЄС (REU)" за підтримки Європейського Союзу.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Попередня реєстрація обов'язкова за посиланням https://forms.cloud.microsoft/e/WkZm9EZzsY. Додаткова інформація за електронною поштою [email protected]

 

ВАЖЛИВЕ

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

ОСТАННЄ

Про дискусію у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Прискорена політична динаміка довкола України і в ній"

Про дискусію у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Мобілізація і довіра: як зменшити конфліктність і повернути передбачуваність"

Пресконференція у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Проблема Негребівського кар'єру: видобувний бізнес екс-регіоналів проти місцевої громади"

Дискусія на тему "Виведення військ з Донбасу та Луганщини: гарантії безпеки чи "замороження" за російським сценарієм?"

Про круглий стіл у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Індекс ефективності органів влади з реалізації політики підтримки ВПО"

Військові і політика: баланс медійності, впливу та єдності держави

Про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" щодо нової ініціативи Daily Humanity Foundation – запуску Бібліотеки прокату детекторів дронів в Україні

Про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "STEPS: в Україні стартує національне дослідження факторів ризику неінфекційних захворювань"

Про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Близький Схід та Україна: шлях до статусу контрибутора безпеки та одного з найбільш затребуваних у світі партнерів у сфері військово-технічного співробітництва"

Про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Ставлення громадян до ТОП-50 країн – найбільших торговельних партнерів України"

