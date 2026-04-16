Інтерфакс-Україна
Відео
12:07 16.04.2026

Про дискусію у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Мобілізація і довіра: як зменшити конфліктність і повернути передбачуваність"

1 хв читати
Про дискусію у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Мобілізація і довіра: як зменшити конфліктність і повернути передбачуваність"

У п'ятницю, 17 квітня, о 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5а) розпочнеться публічна дискусія у форматі круглого столу на тему "Мобілізація і довіра: як зменшити конфліктність і повернути передбачуваність".

Учасники:

народний депутат України Юлія Яцик (онлайн);

народний депутат України, голова підкомітету з питань соціального захисту прав ветеранів Анатолій Остапенко;

PhD, керівник Групи аналізу гібридних загроз УКМЦ Володимир Солов'ян;

громадський діяч, військовослужбовець ЗСУ Валентин Балагура (онлайн);

ветеран російсько-української війни, Громадсько-військовий рух – Олексій Івашин;

член політради ПП "Українська стратегія Гройсмана", радник Вінницького міського голови Євген Золотарьов;

від ГО "Інтенція" – Наталка Каргапольцева (онлайн).

Запрошені народні депутати України, представники Одеського ОТЦК та СП (онлайн), Головного управління комунікацій ЗСУ, Департаменту комунікацій Національної поліції України, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Міністерства оборони та інші.

Модератор – керівник Дослідницько-аналітичної групи InfoLight.UA, голова Українського безпекового клубу Юрій Гончаренко. Захід організовано ГО "Фонд сприяння демократії" та Дослідницько-аналітичною групою InfoLight.UA – спільним проєктом ГО "Фонд сприяння демократії" та Фонду Ганнса Зайделя в Україні.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація за посиланням: https://forms.cloud.microsoft/e/mJQFL4PL5Y. Додаткова інформація за тел. (063) 765-90-85, [email protected] (Юрій Гончаренко).

 

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА