10:37 09.02.2026

Дискусія на тему "Україна в "ідеальному штормі" - зовнішньому і внутрішньому"

У понеділок, 9 лютого, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Україна в "ідеальному штормі" - зовнішньому і внутрішньому".

Учасники: громадський діяч, народний депутат України VI та VII скликань Олесь Доній; політолог, керуючий партнер аналітичного центру "Національна антикризова група" Тарас Загородній; політичний експерт Костянтин Матвієнко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

