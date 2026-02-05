Засідання конкурсної комісії всеукраїнського конкурсу студентських правотворчих ініціатив "Нова Україна. Безпековий договір. Очима молодих юристів"
У четвер, 5 лютого, о 13.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться засідання конкурсної комісії всеукраїнського конкурсу студентських правотворчих ініціатив "Нова Україна. Безпековий договір. Очима молодих юристів".
Учасники:
докторка юридичних наук, професорка, директорка навчально-наукового інституту "Юридичний інститут КНЕУ імені Вадима Гетьмана" Людмила Кожура;
кандидатка юридичних наук, професорка кафедри публічного та міжнародного права, заступниця директорки навчально-наукового інституту "Юридичний інститут КНЕУ імені Вадима Гетьмана" Світлана Задерейко;
голова Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України імені Геннадія Удовенка Ігор Осташ;
народний депутат, український політичний, державний та громадський діяч Валентин Наливайченко;
експерт УІКДІ, кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин КНУКіМ, історик-міжнародник, фахівець з геополітики та культурної дипломатії Володимир Наконечний;
голова відділення Нотаріальної палати України в місті Києві, голова Комісії НПУ з питань інформатизації, цифрової трансформації та запобігання кіберзлочинності, приватний нотаріус Наталія Казаєва;
голова Секретаріату Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України Вадим Красник;
директор Центру правничої інформації, професійного розвитку та експертних досліджень навчально-наукового інституту "Юридичний інститут КНЕУ імені Вадима Гетьмана" Олексій Шевчук;
голова Комітету Національної асоціації адвокатів України з питань інформаційної політики та взаємодії із засобами масової інформації Юрій Радзієвський;
кандидат економічних та історичних наук, директор з розвитку та маркетингу інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" Максим Уракін;
правозахисниця та засновниця Фонду Project Sunflowers д-р Єва Гофманська;
кандидатка юридичних наук, доцентка, професорка кафедри публічного та міжнародного права юридичного інституту КНЕУ ім. В. Гетьмана, національна експертка Проєкту ЄС "Право-Justice", експертка служби Helpdesk Ukraine, відділ "Притулок та міграція" (Asylum & Migration), Caritas International Belgium Євгенія Бондаренко.
Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".
Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.