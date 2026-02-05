У четвер, 5 лютого, о 13.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться засідання конкурсної комісії всеукраїнського конкурсу студентських правотворчих ініціатив "Нова Україна. Безпековий договір. Очима молодих юристів".

Учасники:

докторка юридичних наук, професорка, директорка навчально-наукового інституту "Юридичний інститут КНЕУ імені Вадима Гетьмана" Людмила Кожура;

кандидатка юридичних наук, професорка кафедри публічного та міжнародного права, заступниця директорки навчально-наукового інституту "Юридичний інститут КНЕУ імені Вадима Гетьмана" Світлана Задерейко;

голова Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України імені Геннадія Удовенка Ігор Осташ;

народний депутат, український політичний, державний та громадський діяч Валентин Наливайченко;

експерт УІКДІ, кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин КНУКіМ, історик-міжнародник, фахівець з геополітики та культурної дипломатії Володимир Наконечний;

голова відділення Нотаріальної палати України в місті Києві, голова Комісії НПУ з питань інформатизації, цифрової трансформації та запобігання кіберзлочинності, приватний нотаріус Наталія Казаєва;

голова Секретаріату Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України Вадим Красник;

директор Центру правничої інформації, професійного розвитку та експертних досліджень навчально-наукового інституту "Юридичний інститут КНЕУ імені Вадима Гетьмана" Олексій Шевчук;

голова Комітету Національної асоціації адвокатів України з питань інформаційної політики та взаємодії із засобами масової інформації Юрій Радзієвський;

кандидат економічних та історичних наук, директор з розвитку та маркетингу інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" Максим Уракін;

правозахисниця та засновниця Фонду Project Sunflowers д-р Єва Гофманська;

кандидатка юридичних наук, доцентка, професорка кафедри публічного та міжнародного права юридичного інституту КНЕУ ім. В. Гетьмана, національна експертка Проєкту ЄС "Право-Justice", експертка служби Helpdesk Ukraine, відділ "Притулок та міграція" (Asylum & Migration), Caritas International Belgium Євгенія Бондаренко.

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.