Інтерфакс-Україна
Відео
13:05 05.02.2026

Засідання конкурсної комісії всеукраїнського конкурсу студентських правотворчих ініціатив "Нова Україна. Безпековий договір. Очима молодих юристів"

2 хв читати

У четвер, 5 лютого, о 13.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться засідання конкурсної комісії всеукраїнського конкурсу студентських правотворчих ініціатив "Нова Україна. Безпековий договір. Очима молодих юристів".

Учасники:

докторка юридичних наук, професорка, директорка навчально-наукового інституту "Юридичний інститут КНЕУ імені Вадима Гетьмана" Людмила Кожура;

кандидатка юридичних наук, професорка кафедри публічного та міжнародного права, заступниця директорки навчально-наукового інституту "Юридичний інститут КНЕУ імені Вадима Гетьмана" Світлана Задерейко;

голова Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України імені Геннадія Удовенка Ігор Осташ;

народний депутат, український політичний, державний та громадський діяч Валентин Наливайченко;

експерт УІКДІ, кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин КНУКіМ, історик-міжнародник, фахівець з геополітики та культурної дипломатії Володимир Наконечний;

голова відділення Нотаріальної палати України в місті Києві, голова Комісії НПУ з питань інформатизації, цифрової трансформації та запобігання кіберзлочинності, приватний нотаріус Наталія Казаєва;

голова Секретаріату Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України Вадим Красник;

директор Центру правничої інформації, професійного розвитку та експертних досліджень навчально-наукового інституту "Юридичний інститут КНЕУ імені Вадима Гетьмана" Олексій Шевчук;

голова Комітету Національної асоціації адвокатів України з питань інформаційної політики та взаємодії із засобами масової інформації Юрій Радзієвський;

кандидат економічних та історичних наук, директор з розвитку та маркетингу інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" Максим Уракін;

правозахисниця та засновниця Фонду Project Sunflowers д-р Єва Гофманська; 

кандидатка юридичних наук, доцентка, професорка кафедри публічного та міжнародного права юридичного інституту КНЕУ ім. В. Гетьмана, національна експертка Проєкту ЄС "Право-Justice", експертка служби Helpdesk Ukraine, відділ "Притулок та міграція" (Asylum & Migration), Caritas International Belgium Євгенія Бондаренко.

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

ВАЖЛИВЕ

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

ОСТАННЄ

Пресконференція на тему "Кадрові перестановки-2026: між надією і зневірою"

Верховний Суд став на бік захисників Мархалівського лісу: незаконна передача території під військове кладовище скасована

Подкаст зі спецпризначенцями ЦСП "Омега" Нацгвардії України

Пресконференція на тему "Мільярди на неякісних мінах для армії: ДБР презентує нові деталі масштабної оборудки"

Пресконференція на тему "Недбалість в "Медіком": неоголошена тривога, що призвела до загибелі пацієнта"

Круглий стіл на тему "InfoLight – 2026: виклики та рішення для інформаційного простору"

Пресконференція на тему "Розслідування без контролю: як державний тиск руйнує лікарню під обстрілами"

Київтеплоенерго: аварійні бригади працюють цілодобово, щоб повернути тепло в оселі киян

Українські інженери презентували нові боєприпаси для FPV-дронів: безпека та технології НАТО

УЧХ запрошує волонтерів до програм фізичної реабілітації та соціальної підтримки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА