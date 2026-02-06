Використання активів рф і корупційного майна для ветеранів та постраждалих від війни: зміни в закон

У п’ятницю, 6 лютого, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" відбудеться пресконференція на тему "Законопроєкт № 14347: шлях до забезпечення житлом і сучасними центрами реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб і всіх постраждалих внаслідок збройної агресії російської федерації проти України".

Буде презентовано законопроєкт №14347, яким пропонується передавати арештовані активи, якими управляє Агентство з розшуку та менеджменту активів, у спрощеному порядку – без конкурсу, на підставі рішення Кабінету Міністрів України, визначеним Міністерством у справах ветеранів підприємствам, установам, організаціям, з метою забезпечення житлом і відновлення (реабілітації) військовослужбовців, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб та всіх постраждалих внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.

Учасники: голова підкомітету з питань соціального захисту прав ветеранів Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Анатолій Остапенко; заступник міністра у справах ветеранів України Фархад Фархадов; голова Федерації професійних спілок України Сергій Бизов; адвокат Андрій Потьомкін (вул. Рейтарська, 8/5-А).

