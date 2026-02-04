Інтерфакс-Україна
Відео
13:30 04.02.2026

Пресконференція на тему "Кадрові перестановки-2026: між надією і зневірою"

1 хв читати

У середу, 4 лютого, о 14.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Кадрові перестановки-2026: між надією і зневірою".

Будуть презентовані результати опитування громадської думки, проведеного соціологічною компанією "Active Group" 31 січня -1 лютого 2026 року.

Учасники: засновник соціологічної компанії "Active Group" Андрій Єременко; директор соціологічної компанії "Active Group" Олександр Позній (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

