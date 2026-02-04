13:30 04.02.2026
Пресконференція на тему "Кадрові перестановки-2026: між надією і зневірою"
У середу, 4 лютого, о 14.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Кадрові перестановки-2026: між надією і зневірою".
Будуть презентовані результати опитування громадської думки, проведеного соціологічною компанією "Active Group" 31 січня -1 лютого 2026 року.
Учасники: засновник соціологічної компанії "Active Group" Андрій Єременко; директор соціологічної компанії "Active Group" Олександр Позній (вул. Рейтарська, 8/5-А).
Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.