Верховний Суд став на бік захисників Мархалівського лісу: незаконна передача території під військове кладовище скасована

Фото: фото: nmmc.mva.gov.ua

У середу, 4 лютого, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Верховний Суд став на бік захисників Мархалівського лісу: незаконна передача території під військове кладовище скасована".

Учасники: ветерани батальону 136, члени правління ГО "Б-136" Олексій Шаповалов та Віктор Золотко; мешканки Мархалівки Надія Коваленко та Вікторія Чеченкова; директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

