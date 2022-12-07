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07:07 07.12.2022

WhiteBIT і lifecell надають можливість криптооперацій без доступу в інтернет

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WhiteBIT і lifecell надають можливість криптооперацій без доступу в інтернет

Європейська криптовалютна біржа WhiteBIT провела технологічну інтеграцію з lifecell, об'єднавши блокчейн-екосистеми з комунікаційними послугами, що дозволяє користувачам мати доступ до сервісів платформи навіть в умовах відсутності інтернет-з'єднання та з кнопкового телефону, повідомила пресслужба.

"Воно (рішення) дозволяє користувачам WhiteBIT здійснювати криптовалютні операції 24/7 незалежно від обставин. Доступ до продуктів біржі буде так само простим і звичним, як можливість написати смс-повідомлення", - цитується в повідомленні CEO WhiteBIT Володимир Носов.

Зокрема, користувачі WhiteBIT з підключеним номером lifecell зможуть перевіряти курси торговельних пар USDT, BTC, UAH, WBT, загальний та торговельний баланси, переглядати деталізовану інформацію щодо кожного з балансів, надсилати кошти між балансами, купувати або продавати наявні віртуальні активи на торговельн балансах, брати депозит криптовалюти на баланс користувача

Доступ до екосистеми біржі забезпечуватиме використання каналу USSD. Використання цієї технології підвищує безпеку транзакцій, оскільки мобільний оператор передає такі транзакції через захищене середовище, побудоване lifecell та WhiteBIT, що практично унеможливлює фішинг, стверджується в релізі.

WhiteBIT, за її даними, є найбільшою криптовалютною біржею Європи і входить до топ-2 бірж світу з безпеки на підставі незалежного аудиту Hacken, маючи рейтинг ААА. Компанія має українське коріння: вона створена у 2018 році в Харкові, налічує команду з більш ніж 500 фахівців.

lifecell – третій за величиною мобільний оператор України. Компанія Turkcell (Туреччина) є власницею 100% акцій ТОВ "Лайфсел".

 

 

Теги: #lifecell #whitebit #криптооперации

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