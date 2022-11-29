Телеком

17:35 29.11.2022

Starlink будут ввозиться в Украину без пошлины и НДС - Шмыгаль

1 хв читати
Starlink будут ввозиться в Украину без пошлины и НДС - Шмыгаль

Кабинет министров утвердим необходимые документы, чтобы Starlink завозились в Украину без пошлины и НДС, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На минувшей неделе по инициативе президента Украины по всей стране заработали "Пункты несокрушимости". Около тысячи из них открыла Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. В этих пунктах есть свет, вода, тепло, связь. Работаем над тем, чтобы каждый такой пункт обеспечить старлинком. В настоящее время правительство ведет переговоры о возможности купить новую большую партию из тысяч старлинков для Украины. Сегодня мы также утвердим необходимые документы, чтобы старлинки завозились в Украину без пошлины и НДС", - сказал Шмыгаль на заседании правительства во вторник.

По его словам, такое решение удешевит их стоимость и позволит обеспечить ими наибольшее количество людей и организаций.

Теги: #starlink #шмыгаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:35 29.11.2022
Starlink ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ - Шмигаль

Starlink ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ - Шмигаль

12:24 29.11.2022
У Пунктах незламності згодом теж будуть Starlink - віцепрем'єр Федоров

У Пунктах незламності згодом теж будуть Starlink - віцепрем'єр Федоров

11:31 29.11.2022
Мінцифри планує закупити ще одну велику партію Starlink

Мінцифри планує закупити ще одну велику партію Starlink

21:22 10.11.2022
Польща передала Україні ще 1570 терміналів Starlink

Польща передала Україні ще 1570 терміналів Starlink

07:25 18.10.2022
ЄС розглядає варіанти фінансування роботи Starlink в Україні

ЄС розглядає варіанти фінансування роботи Starlink в Україні

21:30 15.10.2022
Ілон Маск продовжить фінансувати Starlink в Україні

Ілон Маск продовжить фінансувати Starlink в Україні

07:07 15.10.2022
У Пентагоні шукають варіанти для подальшого функціонування системи зв'язку Starlink в Україні

У Пентагоні шукають варіанти для подальшого функціонування системи зв'язку Starlink в Україні

20:06 14.10.2022
Федоров: Термінали Starlink продовжать працювати в Україні

Федоров: Термінали Starlink продовжать працювати в Україні

19:00 14.10.2022
Україна знайде рішення, щоб Starlink продовжив роботу, - Подоляк

Україна знайде рішення, щоб Starlink продовжив роботу, - Подоляк

10:35 14.10.2022
Компанія SpaceX просить Міноборони США фінансувати подальшу роботу системи Starlink в Україні

Компанія SpaceX просить Міноборони США фінансувати подальшу роботу системи Starlink в Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Starlink ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ - Шмигаль

Центр кібероборони НАТО допомагатиме у забезпеченні кіберстійкості України

Україна готова допомогти світові у забезпеченні цифрової безпеки – Зеленський

Держкіно призупиняє реорганізацію Довженко-Центру до завершення повного аудиту й обрання нового керівника

Реорганізацію Довженко-Центру згідно з раніше ухваленими рішеннями буде зупинено - Ткаченко

ОСТАННЄ

У ЄС прийнято нову директиву щодо забезпечення високого рівня кібербезпеки

"Нова пошта" відкрила два відділення у Гданську та Вроцлаві

Доступність базових станцій мобільного зв'язку в Україні вранці становила 83% -

На Херсонщині працюють 62 базові та три пересувні станції мобільного зв'язку

Мобільна мережа України відновлена до 73% після блекауту - віцепрем'єр

На Херсонщині відновлено роботу ще 2 базових станцій мобільного зв'язку

Зв'язок в Україні поступово відновлюється - очільник Мінцифри

Блекаут вдарив по мобільному зв'язку: в п'яти областях на ранок четверга працювали від 9 до 16,4% базових станцій

Національний маркетплейс "Алло" забезпечив роботу 47 магазинів у 23 містах під час блекаутів

Центр кібероборони НАТО допомагатиме у забезпеченні кіберстійкості України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА