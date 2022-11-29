Starlink будут ввозиться в Украину без пошлины и НДС - Шмыгаль

Кабинет министров утвердим необходимые документы, чтобы Starlink завозились в Украину без пошлины и НДС, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На минувшей неделе по инициативе президента Украины по всей стране заработали "Пункты несокрушимости". Около тысячи из них открыла Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. В этих пунктах есть свет, вода, тепло, связь. Работаем над тем, чтобы каждый такой пункт обеспечить старлинком. В настоящее время правительство ведет переговоры о возможности купить новую большую партию из тысяч старлинков для Украины. Сегодня мы также утвердим необходимые документы, чтобы старлинки завозились в Украину без пошлины и НДС", - сказал Шмыгаль на заседании правительства во вторник.

По его словам, такое решение удешевит их стоимость и позволит обеспечить ими наибольшее количество людей и организаций.