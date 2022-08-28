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20:07 28.08.2022

Мінцифри відкриє доступ до пенсійних посвідчень, посвідок на проживання та шерингу авто в "Дії"

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Мінцифри відкриє доступ до пенсійних посвідчень, посвідок на проживання та шерингу авто в "Дії"

Міністерство цифрової трансформації планує у понеділок 29 серпня запустити низку нових сервісів у застосунку "Дія".

"Ми успішно завершили бета-тестування нових сервісів і вже завтра в "Дії" будуть доступні пенсійні посвідчення, посвідки на тимчасове та постійне проживання", - повідомляється в анонсі брифінгу віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, запланованого на понеділок.

Також у "Дії" планують відкрити доступ до англомовних документів та шерингу авто.

Як повідомлялося, 23 серпня Міністерство цифрової трансформації України розпочало бета-тест можливості поділитися техпаспортом на авто у застосунку "Дія".

 

 

Теги: #документи #дія

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