Первое в истории SMS-сообщение ушло с молотка во Франции более чем за 100 тыс. евро

Цифровую копию первого в истории отправленного SMS-сообщения продали на аукционе близ Парижа за 107 тыс. евро, сообщает во вторник французская газета "Монд".

Речь идет о сообщении "С Рождеством" ("Merry Christmas"), отправленном по сети Vodafone 3 декабря 1992 года. Этот текст отправил с компьютера специалист по информатике из Vodafone Нил Папуорс. Получил SMS-сообщение на беспроводной телефон его коллега Ричард Джарвис.

Торги организовал аукционный дом Aguttes. Покупатель пожелал остаться неизвестным. Он стал обладателем цифровой копии сообщения - NFT-токена.

В Vodafone сообщали, что передадут полученную от продажи сумму Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев.