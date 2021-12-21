КС признал запрет российских фильмов и телепередач в Украине конституционным

Большая палата Конституционного суда Украины приняла решение по делу, начатому по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины отдельных положений статьи 6 закона Украины "О телевидении и радиовещании", сообщает пресс-служба КС во вторник.

"Суд признал соответствующими Конституции Украины предписания первого предложения абзаца десятого части второй статьи 6 закона Украины "О телевидении и радиовещании", абзаца четвертого части третьей статьи 15, абзаца четвертого части четвертой статьи 15, части шестой статьи 15, части седьмой статьи 15, части первой статьи 15-1, второе предложение части второй статьи 15-1 Закона Украины "О кинематографии", - говорится в сообщении.

В КС поясняют, что данные положения указанного закона подразумевают запрет на использование и трансляцию украинскими телерадиоорганизациями аудиовизуальных произведений (фильмов, телепередач), одним из участников которых является лицо, внесенное в Список лиц, создающих угрозу для национальной безопасности Украины.

Кроме того, упомянутые положения закона касаются запрета на трансляцию (демонстрирование путем показа каналами вещания) фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, в т.ч. и тех, которые не способствуют популяризации или пропаганде органов государства-агрессора и их отдельных действий (запрет на данную категорию фильмов распространяется на произведения, производимые и/или впервые обнародованные после 1 января 2014 года).

Полный текст решения КСУ по указанному делу будет обнародован на сайте Суда в ближайшее время.