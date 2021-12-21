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12:06 21.12.2021

Минцифры хочет привлечь тысячи новых IТ-специалистов в 2022г за счет 50% покрытия государством стоимости IТ-образования - Федоров

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Минцифры хочет привлечь тысячи новых IТ-специалистов в 2022г за счет 50% покрытия государством стоимости IТ-образования - Федоров

Министерство цифровой трансформации хочет в 2022 году привлечь дополнительно несколько тысяч новых IТ-специалистов на украинский рынок за счет внедрения госпрограммы софинансирования получения украинцами IТ-образования.

По словам вице-премьер министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, сегодня в стране не хватает около 50 тыс. IТ-специалистов, чтобы все компании развивались в соответствии со своими планами, для того, чтобы все вакансии были заняты.

Он подчеркнул, что, в частности, нехватку кадров планируется перекрыть, в том числе, за счет внедрения государственной 50%-ной компенсации обучения IТ-образованию.

"Мы хотим получить тысячи выпускников в новом году благодаря этой программе. Простимулировать развитие и онлайн-образования, и развитие так называемых "свитчеров" - людей, которые меняют профессию", - заявил Федоров во время онлайн-конференции во вторник.

Как сообщалось, в Украине в 2022 году будут созданы Фонд фондов для финансирования стартапов и фонд, который будет оплачивать 50% обучения будущих IT-шников, сообщил министр цифровой информации Федоров на гала-ивенте НВ "Украина и Мир 2022".

Теги: #iт_специалист #образование #минцифры #федоров
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