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09:16 20.12.2021

Совладелец "Новой пошты" считает ее потенциальным "единорогом"

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Совладелец "Новой пошты" считает ее потенциальным "единорогом"

"Нова пошта", ведущий почтовый оператор Украины, сохраняет потенциал для дальнейшего быстрого роста, в том числе за счет международной экспансии, и получения статуса "единорога" – компании с капитализацией свыше $1 млрд, считает совладелец компании Вячеслав Климов.

"Оцениваем себя дорого. Компания – потенциальный "единорог", – сказал он на гала-ивенте НВ "Украина и Мир 2022".

Климов отметил, что в настоящее время планы продажи компании отсутствуют.

"Мы не рассматриваем сейчас в своей стратегии какую-то точку выхода. Не планируем продавать компанию, потому что она растет. На таком тренде роста не продают", – подчеркнул совладелец.

По его словам, разговор о продаже возможен, только если будет "фантастическое предложение".

Климов также сообщил о планах развивать компанию как глобальную. По его словам, с таким продуктом, как у "Новой пошты", можно смело выходить на другие рынки.

"Мы можем и должны быть конкурентны на этих рынках", – считает совладелец компании.

Как сообщалось, "Нова пошта" к концу 2021 года довела количество пунктов выдачи и отправки посылок до более чем 20 тыс. В частности, в 2021 году компания открыла 1,6 тыс. новых отделений и установила более 9 тыс. почтоматов, что увеличило их число соответственно до 9,3 тыс. и 11 тыс.

В 2022 году "Нова пошта" планирует открыть 1 тыс. новых отделений в новых населенных пунктах, а также запустить новый формат – бизнес-отделения для обслуживания корпоративных клиентов.

Теги: #новая_почта #климов
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