Украина в 2022г создаст Фонд фондов и Фонд обучения для IT - министр

Фонд фондов для финансирования стартапов и фонд, который будет оплачивать половину обучения будущих IT-шников, будут созданы в Украине в 2022 году, сообщил министр цифровой информации Михаил Федоров на гала-ивенте НВ "Украина и Мир 2022".

"В следующем году мы запускаем фонд, который будет платить 50% за обучение людей в онлайн-компаниях, для так называемых свитчеров – людей, которые хотят сменить профессию", – сказал он.

Глава Минцифры отметил, что IT-отрасль Украины сегодня испытывает дефицит кадров и требует ежегодного пополнения 50 тыс. работниками.

Федоров уточнил агентству "Интерфакс-Украина", что финансирование этих фндов будет осуществляться за счет статьи в госбюджете-2022 "Развитие приоритетных проектов в отрасли информационных технологий", на которую выделено 450 млн грн.

По его словам, за счет нее планируется профинансировать еще и проект акселератора для технологий двойного назначения, идея которого обсуждалась летом на Международном оборонительном инвестиционном форуме в НТУ "КПИ" им.Сикорского в Киеве.

Глава Минцифры сообщил, что в настоящее время ведомство определяется с тем. Как наиболее эффективно распределить 450 млн грн между этими тремя проектами.

"Думаю, мы не уйдем от идеи про Фонд фондов", – подчеркнул Федоров, комментируя обсуждение подобного проекта в правительстве в последние годы, однако без практической реализации.

Идея Фонда фондов уже обсуждалась в Украине во время правительства Владимира Гройсмана больше трех лет назад вместе с концепцией Фонда стартапов, однако последний был создан Минфином в 2019 году, а Фонд фондов - нет.

Идея заключается в том, что государство дает от 10% до 20% бюджетирования для этого фонда, остальное предоставляют МФО или другие инвесторы. А далее Фонд фондов инвестирует в другие фонды, которые, в свою очередь, – уже в конкретные компании и проекты, преимущественно ориентированные на сектора hi-tech или IT.

В начале сентября этого года стало известно, что Федоров презентовал в США идею нового запуска в Украине такого Фонда фондов на встрече с ведущими американскими венчурными фондами и инвестиционными компаниями и пригласил присоединиться к этой инициативе.

"Государство будет не просто инвестировать в стартапы, но также будет направлять средства в лучшие мировые венчурные фонды для инвестирования именно в украинские стартапы. В Украине не только будет расти количество стартапов, но и будут заходить крупные стратегические инвесторы. Так мы создадим лучшую среду для развития стартап-экосистемы и украинского IT-сектора в целом", - сказал тогда министр.