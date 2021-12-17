Кулеба: в 2021 году МИД и ассоциация "IT Ukraine" организовали 50 переговоров между украинскими IT-компаниями и зарубежными заказчиками

В течение 2021 года Министерство иностранных дел Украины организовало 50 переговоров между украинскими IT-компаниями и потенциальными иностранными заказчиками, следствием которых стали пятьз договоров о неразглашении, необходимых для начала сотрудничества. Проект также позволил создать базу потенциальных партнеров, заказчиков и перспективных бизнес-мероприятий для дальнейшей проработки, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Украинские дипломаты помогают продвигать услуги отечественного IT-сектора, который не только создает имидж современной инновационной Украины за границей, но и ежегодно приносит миллиарды долларов валютной выручки в экономику Украины. МИД будет и дальше максимально содействовать украинским IT-компаниям за рубежом и создавать для них новые экономические возможности на внешних рынках", — отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В свою очередь, вице-президент по международному сотрудничеству Ассоциации "IT Ukraine" Наталья Митрофанова отметила, что при поддержке государства украинские компании могут добиться гораздо лучших результатов.

"Исторически сложилось так, что украинские IT-компании рассчитывают только на собственные силы. И добиваются значительных результатов. Но при поддержке государства достичь можно гораздо большего. Сегодня мы видим реальную поддержку, готовность и желание помочь, проактивность со стороны украинского МИДа и наших посольств за границей", - подчеркнула она.

Проект IT Export Boost стартовал 5 марта 2021 года. Его основная задача - содействие продвижению IT-экспорта на внешних рынках благодаря возможностям сети дипломатических представительств МИД Украины за рубежом.