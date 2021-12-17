Телеком

18:40 17.12.2021

Продажи чипов в мире в октябре выросли на 24% - отраслевая ассоциация

1 мин читать

Мировые продажи полупроводников в октябре увеличились на 24% относительно того же месяца прошлого года - до $48,79 млрд, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA).

По сравнению с сентябрем текущего года они выросли на 1,1%.

"Мировой спрос на полупроводники в октябре оставался высоким, при этом продажи в годовом выражении существенно выросли на всех основных региональных рынках, - заявил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении. - Согласно прогнозам, годовые продажи микросхем достигнут исторического максимума в 2021 году, а в 2022 году ожидается умеренный прирост".

Продажи микропроцессоров в Северной и Южной Америке повысились в октябре на 29,2% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, в Европе - на 27,3%, в Японии - на 23,7%, в Китае - на 21,1%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 5,3%.

Реализация чипов относительно сентября текущего года в Северной и Южной Америке увеличилась на 2,6%, в Европе - на 2,8%, в КНР - на 0,3%, в Японии - на 1,1% и в АТР - на 0,2%.

SIA представляет порядка 98% американских представителей полупроводниковой отрасли и около 65% производителей чипов из других стран.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Языковой омбудсмен считает недопустимым предоставлению телеканалу "Дом" возможности вещать на негосударственном языке на всей территории Украины

Медиа могут развиваться прибыльно – владелец "НВ" и "УП" Фиала

Зеленский: Украина в сотрудничестве с Apple в феврале 2023 года проведет перепись населения

С 1 декабря в Украине начнется тестирование функции декларирования места проживания на портале "Дия"

"Фейсбук" заблокировал страницу "Укртрансгаза"

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба: в 2021 году МИД и ассоциация "IT Ukraine" организовали 50 переговоров между украинскими IT-компаниями и зарубежными заказчиками

Операторы в случае задержки подключения сел к оптическому интернету смогут получить оплату за интернетизацию в 2022г после допсоглашения с громадами

Языковой омбудсмен считает недопустимым предоставлению телеканалу "Дом" возможности вещать на негосударственном языке на всей территории Украины

Набсовет "Киевстара" выбрал своим главой главного исполнительного директора VEON

"Vodafone Украина" и Полтавский краеведческий музей будут создавать первый в Украине смарт-музей

Рада создала нового регулятора для отрасли интернета и мобильной связи

Apple отложила на неопределенный срок возвращение сотрудников в офис

Papa John's запретили рекламу с упоминанием криптовалют

Рада назначила трех новых членов Нацсовета по телерадиовещанию

Ребрендинг канала "Рада" не повлияет на трансляцию пленарных заседаний парламента

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА