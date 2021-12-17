Продажи чипов в мире в октябре выросли на 24% - отраслевая ассоциация

Мировые продажи полупроводников в октябре увеличились на 24% относительно того же месяца прошлого года - до $48,79 млрд, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA).

По сравнению с сентябрем текущего года они выросли на 1,1%.

"Мировой спрос на полупроводники в октябре оставался высоким, при этом продажи в годовом выражении существенно выросли на всех основных региональных рынках, - заявил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении. - Согласно прогнозам, годовые продажи микросхем достигнут исторического максимума в 2021 году, а в 2022 году ожидается умеренный прирост".

Продажи микропроцессоров в Северной и Южной Америке повысились в октябре на 29,2% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, в Европе - на 27,3%, в Японии - на 23,7%, в Китае - на 21,1%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 5,3%.

Реализация чипов относительно сентября текущего года в Северной и Южной Америке увеличилась на 2,6%, в Европе - на 2,8%, в КНР - на 0,3%, в Японии - на 1,1% и в АТР - на 0,2%.

SIA представляет порядка 98% американских представителей полупроводниковой отрасли и около 65% производителей чипов из других стран.