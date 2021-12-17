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17:17 17.12.2021

Операторы в случае задержки подключения сел к оптическому интернету смогут получить оплату за интернетизацию в 2022г после допсоглашения с громадами

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Операторы в случае задержки подключения сел к оптическому интернету смогут получить оплату за интернетизацию в 2022г после допсоглашения с громадами

Верховная Рада поддержала правку к закону "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", позволяющую операторам провести интернетизацию сел и получить оплату за работу в начале 2022 года в случае, если они не успеют завершить работы, согласно графику в случае подписания дополнительных соглашений с громадами.

"Однако мы все же ожидаем, что большинство провайдеров все выполнят вовремя. Те операторы, которые ненадлежащее выполнили свои обязательства, не будут допускаться к будущим закупкам субвенции. Напомним: на сегодняшний день существуют обязательства интернет-провайдеров для подключения почти 3 тыс. сел, где проживает миллион украинцев", - отмечается на сайте Министерства цифровой трансформации в пятницу.

Кроме того, отмечается, что у громад, которые по некоторым причинам не завершили тендеры к новому году, будет возможность в январе 2022 года объявить повторные закупки за средства 2021 года.

Кабмин также принял изменения в постановление о субвенции на следующий год. Они позволят: расширить перечень соцзаведений, подключенных к оптическому интернету и увеличить срок бесплатной абонплаты до 24 месяцев с момента подписания договора; быстро перераспределять средства между громадами; подключить села с радиомагистралью в следующем году, поскольку эти села имеют протянутые оптические кабели на территории села.

Кроме того, постановление запрещает операторам, не выполнившим взятые на себя обязательства по субвенции в 2021 году, заключать договоры в следующем году в пределах этой же субвенции.

Теги: #бюджет #рада #интернет #села
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