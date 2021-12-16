Набсовет "Киевстара" выбрал своим главой главного исполнительного директора VEON

Наблюдательный совет мобильного оператора "Киевстар" 14 декабря избрал своим главой главного исполнительного директора материнской группы VEON Каана Терзиоглу.

Согласно сообщению оператора в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Терзиоглу Мухтерем Каан избран главой Наблюдательного совета ЧАО "Киевстар" на срок с 14 декабря 2021 года по 25 ноября 2024 года.

Как сообщалось, 25 ноября "Киевстар" прекратил полномочия главы, переизбрал пять членов наблюдательного совета, а также ввел в его состав двух новых членов.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2018 года пользовались около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).