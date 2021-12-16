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15:23 16.12.2021

"Vodafone Украина" и Полтавский краеведческий музей будут создавать первый в Украине смарт-музей

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"Vodafone Украина" и Полтавский краеведческий музей будут создавать первый в Украине смарт-музей

Телеком-оператор "Vodafone Украина" и Полтавский краеведческий музей имени Василия Кричевского подписали меморандум о сотрудничестве, суть партнерства заключается в реализации на территории музея решений на базе современных технологий и создании в Украине первого смарт-музея.

Как сообщила пресс-служба оператора в четверг, поскольку в музее проводятся ремонтные и реставрационные работы, первым шагом сотрудничества станет создание уникальной экскурсии на базе технологии дополненной реальности (AR) во дворике музея.

"Первым экспонатом, которого "оживил" Vodafone, стала половецкая "Каменная баба", которую в свое время нарисовал Тарас Григорьевич Шевченко. Именно по эскизу художника вид скульптуры, которая сейчас без головы, была восстановлена в цифровом формате. Итак, воспользовавшись подсказками на табличке во дворике, посетители могут скачать специальное приложение, навести смартфон на скульптуру и увидеть ее дополненный вид. Кроме того, рядом с экспонатом появляется информация с его описанием и историей", - рассказали в компании.

 "Vodafone Украина" в рамках собственного социального проекта Find&Follow с 2015 года занимается развитием информационной туристической инфраструктуры в Украине на базе высокоскоростного мобильного интернета. Полтава стала первым городом, где появился туристический QR-маршрут, неотъемлемой частью которого являются музеи.

Теги: #смарт #vodafone #музей
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