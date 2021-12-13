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12:31 13.12.2021

"Vodafone Украина" запустил услугу "Интернет для второго устройства"

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"Vodafone Украина" запустил услугу "Интернет для второго устройства"

Мобильный оператор "Vodafone Украина" запустил сервис шеринга Интернета для еще одной дополнительной SIM-карты – один номер на две карты и два устройства.

Как отмечается в сообщении оператора в понедельник, этот сервис позволяет не только делиться своим интернет-трафиком, но и отслеживать его использование, а также контролировать баланс для обеих карт.

Компания "Vodafone Украина" предложила использовать единый объем данных для двух устройств одновременно.

"Это упрощает пользование интернетом для нескольких девайсов – клиентам больше не нужно думать об оплате Интернета на каждой карте в отдельности. Основная и дополнительная карточки будут иметь общий баланс и использовать Интернет в рамках одного тарифа. В отличие от раздачи Интернета, при использовании услуги "Интернет для 2-го девайса" сессия не будет прерываться даже во время голосового вызова", - отмечается в сообщении.

На дополнительной карте заблокированы голосовые и SMS-услуги, а также USSD-запросы, что обезопасит от подключения случайных услуг.

Уточняется, что на этапе клиентского тестирования услуги дополнительную карту использовали не только в планшетах и смартфонах, но и в ноутбуках, модемах и даже в автомагнитолах. При этом 90% пользователей после тестирования отметили, что готовы продолжить пользоваться услугой и в дальнейшем.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине.

В 2019 году NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольную Bakcell, подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

Теги: #vodafone_украина #интернет
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