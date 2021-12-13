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10:56 13.12.2021

Украинцы открыли свыше 1 млн карт для выплат "ковидной тысячи" в 3 банках, ожидается подключение еще одного

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Украинцы открыли свыше 1 млн карт для выплат "ковидной тысячи" в 3 банках, ожидается подключение еще одного

Украинцы открыли 1,035 млн виртуальных карт открыто в рамках проекта "єПідтримка" для начисления выплат 1000 грн полностью вакцинированным гражданам.

"1 035 225 виртуальных карт открыто в рамках проекта "єПідтримка" и 1 348 137 пользователей записались на бета-тестирование услуги, которое стартует сегодня", - написал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем телеграм-канале.

По его данным, в монобанке открыто 878 572 карт; в А-банке 84 292 карт и в Альфа-банке - 72 361 карт.

"Сегодня ожидаем подключение минимум еще одного большого банка. Данный проект — это хороший тест на скорость внедрения инноваций для разных секторов бизнеса и государства", - отметил Федоров.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выплата "ковидной тысячи" в Украине начнется вовремя.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября заявил, что каждый украинец, получивший две вакцины от Covid-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что программа выдачи 1 тыс. грн вакцинированным гражданам стартует 19 декабря и продлится до конца 2022 года, в ней может принять участие 6 тыс. субъектов бизнеса.

Он уточнил, что средства будут выплачены на виртуальные платежные карточки через "Дию".

На это в 2021 году предусмотрено 8 млрд грн из общего фонда бюджета. Выплаты не будут облагаться налогом и не повлияют на выделение субсидий. При этом средства можно будет израсходовать на покупку билетов в кино, театр, на концерт, занятия спортом, путешествия по Украине на поезде или самолете.

Теги: #карточки #банки #тысяча_гривень
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