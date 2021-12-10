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10:46 10.12.2021

"Киевстар ТВ" за год увеличил базу абонентов в 2 раза

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"Киевстар ТВ" за год увеличил базу абонентов в 2 раза

Платформа онлайн-телевидения "Киевстар ТВ" в 2021 году увеличила количество абонентов почти в два раза в сравнении с 2020 годом.
Как отмечается в сообщении мобильного оператора компании "Киевстар", распространенном в пятницу, этому способствовало увеличение объема библиотеки, эксклюзивные и допремьерные показы, увеличение детского контента, а также увеличение доступа к 4G-сети.
"Одним из главных достижений платформы в этом году стало то, что "Киевстар ТВ" теперь доступен абонентам любого оператора или интернет-провайдера. Благодаря расширению базы видео контента на платформе, удобства пользования и доступности услуги, количество абонентов увеличилось вдвое", – цитируется в сообщении директор по развитию бизнеса на массовом рынке "Киевстар" Татьяна Лукинюк.
Также длительность просмотра фильмов и сериалов в 2021 году увеличилась на 36%.  Пользователи ТВ-платформы в среднем расходуют на просмотр видео  более 80 часов в месяц.

За 2021 год общее количество видео контента на платформе увеличилось с 10 до 20 тыс. единиц. Самыми популярными жанрами являются экшн, комедия и драма.
Из более чем 300 телеканалов, которые предлагает Киевстар ТВ, основное преимущество зрители платформы отдают национальным, а среди тематических каналов лучше всего смотрят кино, детский и познавательный контент. Большинство ТВ-каналов на платформе по умолчанию транслируется в HD-качестве.
В октябре 2021 года на "Киевстар ТВ" появился отдельный раздел с аудиосказками на украинском языке, насчитывающий более 350 народных и авторских произведений, а также более 1500 мультфильмов и мультсериалов, наиболее популярными из которых являются "Смурфики", "Губка Боб Квадратные Штаны", "Шрек", "Мадагаскар" и "Щенячий патруль".
По данным мобильного оператора, 50% абонентов услуги пользуются "Киевстар ТВ" с мобильных телефонов. По мнению специалистов компании, этому способствовало увеличение территории доступа к скоростному мобильному интернету.
Еще 30% абонентов пересматривают видеоконтент с телевизора. Остальные используют ТВ-приставки и ноутбуки.
Платформа онлайн-телевидения "Киевстар ТВ" – общий проект группы "1+1 media" и "Киевстар", основанный 11 декабря 2019 года. Платформа насчитывает более 300 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. 

Теги: #киевстар #тв
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