Медиа могут развиваться прибыльно – владелец "НВ" и "УП" Фиала

Деятельность медиа в Украине может и должна быть прибыльной, считает владелец медиахолодинга "НВ", основатель и глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала, который в этом году также купил популярное интернет-издание "Украинская правда" (УП).

"Одна из причин, почему мы "УП" купили, – мы видели, что медиа все-таки могут прибыльно развиваться… Окупаемость нужна и для независимости тех, кто там (в медиа – ИФ) работает. Они себя будут чувствовать лучше и независимее, если будут и финансово независимыми", – сказал Фиала в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, задача вывода медиахолдинга "НВ" на самоокупаемость уже в значительной степени решена, осталось сделать рентабельным радио.

"С "НВ" у нас был бизнес-план, что мы через три года выведем их на самоокупаемость. Немножко затянулось (первый номер журнала вышел в мае 2014 года – ИФ). Тем не менее, в 2020 году "НВ", если не считать радио, уже был самоокупаемым, даже журнал. С радио – еще нет", – констатировал владелец медиахолдинга.

Он добавил, сославшись на анализ финансового состояния "Украинской правды" во время сделки по ее покупке, что это интернет-издание было самоокупаемым как минимум два года до сделки и таким остается.

Фиала отметил, что "НВ" в 2020 году помогло выйти на прибыльность диджитал-направление, где доходы растут на 50% в год. По его словам, развитие этого направления будет продолжено, в том числе и на радио, где запустили Youtube-студию.

"По "НВ" мы наметили много направлений для развития. Не только в радио, а и в диджитал. Есть куда расти… "И "УП" со своей аудиторией тоже может зарабатывать намного больше денег, чем зарабатывала, если туда добавить наш опыт в технологиях, в коммерции, в продаже рекламы", – сказал глава Dragon Capital.

По его словам, при покупке "Украинской правды" сразу рассматривались возможные точки эффективного сотрудничества этих СМИ. "В продаже рекламы, технологиях, операционных вопросах "НВ" и "УП" уже сотрудничают — в начале ноября они объединили свои рекламные отделы в один сейлз-хаус New Media Partners. Но это никак не отразится на опыте читателя", – сообщил Фиала.

Он подчеркнул, что с точки зрения редакционной политики редакции и журналисты различных изданий остаются на 100% независимыми.

Говоря в целом о своих инвестициях в украинские медиа, глава Dragon Capital отметил, что причины их "и идеалистические, и коммерческие". "Мы получаем опосредованно отдачу от инвестиций в "НВ" и "УП", так как они делают страну более демократической: Украина развивается, и ВВП может расти быстрее, соответственно, инвестиции имеют более высокую стоимость. То есть можно сказать, у меня были и коммерческо-эгоистические соображения. Хочется жить в демократической стране, в недемократической я бы жить не смог. И работать в недемократической стране очень рискованно и намного менее доходно", – пояснил инвестбанкир.