Amazon оштрафована в Италии на 1,13 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке

Антимонопольный регулятор Италии (Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM) оштрафовал американского интернет-ритейлера Amazon.com Inc. на 1,13 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке, которое нанесло ущерб работающим в сфере электронной коммерции логистическим операторам.

"Amazon занимает доминирующее положение на итальянском рынке посреднических услуг для онлайн-маркетплейсов, и злоупотребляла им, продвигая использование продавцами ее собственного логистического сервиса Fulfilment by Amazon (FBA) в ущерб интересам конкурирующих логистических операторов, еще больше укрепляя свои позиции на рынке", - говорится в заявлении AGCM.

В расследовании, начатом в 2019 году, регулятор пришел к выводу, что Amazon улучшает выдачу предложений продавцов, использующих ее собственный сервис доставки, в поисковых запросах на Amazon.it.

Практики Amazon также нанесли ущерб другим онлайн-маркетплейсам, поскольку лишали продавцов, работающих с ее сервисами, стимулов для продажи товаров на конкурирующих платформах, посчитал AGCM.

Регулятор требует от Amazon изменения практик.

В ноябре этого года AGCM также оштрафовал Amazon и Apple Inc. (SPB: AAPL) в общей сложности на 203 млн евро за сговор с целью исключения реселлеров продукции Apple, а также принадлежащего ей бренда Beats, из итальянского сегмента Amazon.

Акции Amazon теряют в цене 0,2% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 8,2%.