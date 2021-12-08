Курьеры "Нова Пошта" начали принимать бесконтактную оплату в смартфоне через ОщадPAY

Курьеры компании "Нова Пошта" начали принимать бесконтактную оплату в смартфоне через ОщадPAY государственного Ощадбанка (Киев) и платежной системы Visa, сообщила пресс-служба банка в среду.

"Клиент может рассчитаться за посылку и услуги доставки бесконтактной картой или устройством ApplePay или GooglePay. Достаточно поднести платежное средство к смартфону курьера. После оплаты электронный чек будет отправлен клиенту в приложение Новой почты, на Viber или SMS-сообщением", – говорится в сообщении.

Указывается, что курьеру достаточно смартфона на базе Android с мобильным приложением, которое загружается из Google Play.

Согласно сообщению, ОщадPAY пользуются работниками адресной доставки из 10 регионов Украины, в том числе, Киева, Одессы, Львова, Черкасс и Полтавы.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит из около 7 тыс. отделений по всей стране.

"Нова Пошта" предоставляет клиентам полный спектр логистических и связанных с ними услуг. В группу входят украинские и зарубежные компании, в том числе "Нова Пошта", "НП Логистик", "Пост Финанс" (система Forpost) и "Нова Пошта Глобал".

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно статистике Нацбанка, на 1 октября 2021 года по размеру общих активов Ощадбанк занимает в рейтинге 2-е место (247,44 млрд грн) среди 71 действовавшего в стране банка.