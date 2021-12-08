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12:33 08.12.2021

Офисы Meta в США откроются в конце января, но сотрудники смогут оставаться на удаленке до июня

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Офисы Meta в США откроются в конце января, но сотрудники смогут оставаться на удаленке до июня

Американская компания Meta Platforms (ранее Facebook) в конце января возобновит работу офисов на территории США в полном объеме, однако сотрудники будут иметь возможность отложить свое возвращение с удаленной работы до июня, говорится в сообщении компании.

Ранее Meta предлагала большинству сотрудников бессрочный переход на удаленный режим работы на фоне глобальной пандемии коронавируса.

"Тем, кто хочет вернуться в январе, мы можем предложить работу в офисе в динамичной атмосфере, при этом здоровье и безопасность останутся в приоритете, - сказала глава отдела по работе с персоналом в Meta Джанелль Гейл. - Мы также понимаем, что некоторые пока не готовы к возвращению (в офис)".

В Meta работают свыше 68 тыс. штатных сотрудников по всему миру, примерно половина из них - в районе Сан-Франциско. Доступ в офисы на территории США будет предоставлен только после вакцинации от коронавируса.

В последние месяцы топ-менеджеры крупнейших компаний мира активно обсуждали вопрос возвращения сотрудников в офисы, однако появление нового штамма коронавируса "омикрон" внесло неопределенность в эти планы. Так, автопроизводитель Ford Motor Co. и Alphabet Inc., материнская структура Google, недавно отложили на неопределенный срок запланированные даты возврата сотрудников в офис.

Теги: #meta #офисы
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