Instagram внедряет новые функции для повышения безопасности юных пользователей

Соцсеть Instagram, принадлежащая американской Meta Platforms (SPB: FB) Inc. (бывшей Facebook Inc.), внедрила несколько новых функций для повышения безопасности использования приложения подростками, в том числе родительский контроль и возможность запрета отметки аккаунтов юных пользователей.

Изменения были сделаны за день до предстоящего слушания с участием главы Instagram Адама Моссери в Конгрессе. Оно связано с сообщениями о том, что Meta и Instagram были в курсе рисков, которые их приложения и сервисы могут представлять для психического здоровья подростков.

В одной из презентаций Facebook для сотрудников, о которой ранее сообщала газета The Wall Street Journal, говорилось, что 13% британских подростков и 6% американских, которые задумывались о самоубийстве, связывали это с использованием Instagram. Сообщения СМИ основывались на многочисленных внутренних документах, предоставленных бывшей сотрудницей Facebook Фрэнсис Хоген.

Возраст более 40% пользователей приложения, согласно внутренним документам, не превышает 22 лет.

Instagram после появления сообщений в СМИ, касающихся рисков для подростков, приостановила планы по созданию специальной версии приложения для юных пользователей.

В числе новых функций, которые представила соцсеть, - возможность запрещать упоминать в публикациях аккаунты подростков, на которые они не подписаны. Также Instagram начнет рекомендовать юным пользователям другие рубрики, если выявит, что они слишком много интересуются одной определенной темой, говорится в сообщении соцсети. Кроме того, в следующем году соцсеть представит инструменты для родителей и опекунов, которые позволят отслеживать и ограничивать время пользования приложением и будут уведомлять родителей о том, что их ребенок пожаловался на другого пользователя.

Также Instagram введет функцию, получившую название "Take a Break" ("сделай передышку"): соцсеть будет отправлять пользователям уведомление с просьбой на время прекратить использовать приложение и напоминания о необходимости делать больше перерывов.