"Нова Пошта Глобал", входящая в группу компаний "Нова Пошта", начала доставлять товары из онлайн-магазинов Италии; заказать их можно через сайт NP Shopping, сообщила пресс-служба компании в понедельник.

"Шоппинг в Италии, даже в самых дорогих бутиках, значительно дешевле. Иногда цены ниже на 20-25%, чем в большинстве европейских стран. Кроме самых популярных магазинов, которые также представлены в Италии, есть знаменитые местные бренды, из которых мы ожидаем больше всего заказов. Это Kiko, Baldinini, Furla, Calzedonia, Chicco. Это далеко не весь перечень брендов и наш каталог будет пополняться, чтобы клиенты смогли себя почувствовать, как на настоящем шоппинге в Милане",- цитируется заместитель директора по разработке продуктов и маркетинга "Новой Пошты Глобал" Ольга Володина.

В компании отмечают, что на доставку действует специальный тариф: чем больше вес посылки, тем меньше стоимость доставки. Сроки доставки заказов из Италии от восьми рабочих дней.