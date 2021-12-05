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18:09 05.12.2021

"Укрпошта" построит на территории "Экополиса ХТЗ" в Харькове сортировочный хаб

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"Укрпошта" построит на территории "Экополиса ХТЗ" в Харькове сортировочный хаб

Генеральный директор АО "Укрпошта" Игорь Смелянский и директор управляющей компании бизнес-парка высоких технологий "Экополис ХТЗ" Виталий Баранников подписали соглашение о строительстве на территории "Экополиса" крупнейшего в восточной Украине центра автоматизированной обработки и сортировки почтовых посылок.

Как сообщает пресс-служба Харьковского горсовета, в церемонии подписания приняли участие городской голова Игорь Терехов и президент группы DCH Александр Ярославский.

"На 7-ми из 150-ти гектаров территории "Экополиса" "Укрпошта" построит крупнейший логистический комплекс. Я горжусь, что такой проект реализуется в Харькове. Это пример успешного частно-государственного партнерства", - сказал Терехов.

По словам Смелянского, новые сортировочные хабы будут построены в Киеве (два центра), Днепре, Львове и Одессе. Пропускная способность харьковского центра составит 21 тыс. посылок в час. В рамках проекта планируется создать 800 новых рабочих мест. В ходе строительства будут применены европейские эко-стандарты. Смелянский отметил, что месторасположение хаба (на территории "Экополиса") позволит уменьшить количество грузовиков, ездящих через центр города.

"Укрпошта" реализует проект совместно с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком при участии Министерства инфраструктуры Украины. Объем финансирования составит около 100 млн евро, которые направят на строительство сортировочных центров по стране и создание передвижных отделений. В рамках реализации инициативы в Харьков поступят инвестиции на сумму около 42 млн долл.

В свою очередь Ярославский поблагодарил партнеров и сообщил, что в рамках реализации проекта "Экополис ХТЗ" планируется застроить в общей сложности около 600 тыс. кв. м и создать 13 тыс. новых рабочих мест. 20 га площади оставят под производство тракторов, остальные 130 га - для застройки важных для города и бизнеса объектов.

Как сообщалось, "Экополис ХТЗ" - долгосрочный инвестиционный проект, создаваемый группой DCH бизнесмена Александра Ярославского на основе площадей Харьковского тракторного завода (ХТЗ), который станет якорным резидентом. Проект развивается в контексте национальной программы "Украинская Кремниевая долина". Плановый объем инвестиций - $1 млрд до 2033 г, планируется создание не менее 10 тыс. рабочих мест. В составе бизнес-парка будут работать индустриальный парк, технопарк (IT- и R&D-кластеры), логистический комплекс с распределительным центром e-commerce, агротехнологический и торговый кластеры, медицинский и образовательный центры. О намерении стать резидентами "Экополиса ХТЗ" уже заявили ряд компаний, среди которых - ZTE и Huawei, Dell Technologies и Hewlett Packard. Среди инвесторов - представитель международной финансово-инвестиционной группы династии Ротшильдов Натаниэль Ротшильд.

Инвестпортфель группы DCH включает активы в таких отраслях как строительство и девелопмент ("Экополис ХТЗ", сеть ТРЦ "Караван Megastorе" в Киеве, Харькове и Днепре, отель Kharkiv Palace, ЖК "Воздвиженка), финансы (страховая компания "ИНГО"), промышленность (ХТЗ, рудник "Сухая Балка", Днепровский метзавод), транспорт (международный аэропорт "Харьков"), спорт (регбийный клуб "Олимп").

Теги: #укрпошта #хаб #харьков
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