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19:59 02.12.2021

Apple предупредила поставщиков об ослаблении спроса на iPhone в преддверии праздников - СМИ

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Apple предупредила поставщиков об ослаблении спроса на iPhone в преддверии праздников - СМИ

Американская Apple Inc. столкнулась с замедлением спроса на фоне мировых проблем в цепочках поставок.

Компания сообщила поставщикам компонентов для своих устройств, что спрос на линейку iPhone 13 замедлился, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Apple уже понизила целевой показатель производства iPhone 13 на текущий год на 10 млн единиц с показателя в 90 млн из-за дефицита компонентов. Между тем компания рассчитывала компенсировать основную часть этого сокращения в следующем году, когда ситуация с поставками, как ожидается, улучшится.

Между тем теперь производитель iPhone сообщил продавцам, что этого может не произойти, отмечают источники.

Apple все еще ожидает рекордных показателей продаж в праздничный сезон: аналитики прогнозируют увеличение выручки компании на 6%, до $117,9 млрд в последние три месяца текущего года. Однако квартал будет не настолько впечатляющим, как рассчитывала компания и аналитики на Уолл-стрит.

Проблемы с поставками также негативно влияют на партнеров Apple. Так, выручка основного для компании поставщика микросхем, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (SPB: TSM), в октябре сократилась на 12% по сравнению с предыдущим месяцем, до $4,8 млрд.

Акции Apple в ходе торгов в Нью-Йорке в четверг дешевеют на 2,7%.

Теги: #сша #спрос #снижение #apple
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