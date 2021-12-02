Госбюджет-2022 предусматривает 14,5 млрд грн на культуру, креативные индустрии, информполитику

Закон "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" предусматривает 14,5 млрд грн на сферу культуры, креативные индустрии и информационную политику, включая субвенции, сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики в четверг.

"Бюджет 2022 года на культуру, креативные индустрии и информационную политику – 14,5 млрд грн. В том числе субвенции – 1,8 млрд грн. Теперь МКИП - без расходов на кино (я все также против). Однако 4,6 млрд грн дофинансирования сфер – наша общая победа… Дополнительные 4,6 млрд грн – это еще и признание их значимости. Такую динамику ежегодного роста следует сделать традицией государства", – сказал министр культуры Александр Ткаченко.

Одобренный парламентом госбюджет-2022 предусматривает 3,6 млрд грн на восстановление учреждений общегосударственного значения, строительство Мемориала жертв голодомора и Мемориала Героев Небесной Сотни, на реставрацию памятников культурного наследия местного значения.

Кроме того, 631,2 млн грн будут выделены на Центр стратегических коммуникаций и информбезопасности, расширение сети информагентства "Укринформ" и его вещание за границей.

Запланировано также финансирование Государственной инспекции культурного наследия Украины в размере 13,8 млн грн., Государственной службы охраны культурного наследия Украины – 19,3 млн грн, Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести – 17,2 млн грн, Государственного агентства Украины по искусству и художественному образованию – 20,1 млн грн, Украинского института национальной памяти - 167,3 млн грн, Украинского института книги- 335,5 млн грн, Украинского культурного фонда – 703 млн грн, Государственного комитета по вопросам телевидени и радиовещания Украины - 2 млрд грн.

На сохранение историко-культурного и архитектурного наследия в национальных и государственных заповедниках выделяется 597,7 млн грн, на обеспечение деятельности национальных музеев, национальных и государственных библиотек и культурно-просветительских центров - 1,1 млрд грн.

Среди прочего, предусмотрены средства для подготовки кадров для сферы культуры и искусства учреждениями профессионального высшего и высшего образования в сумме 1,6 млрд грн.

Кроме того, на общегосударственные мероприятия в сферах культуры и искусств, охраны культурного наследия, вывоза, ввоза и возвращения культурных ценностей, государственной языковой политики, межнациональных отношений, религии и защиты прав национальных сообществ с учетом проведения Дней Украины в Европе и Международного художественного форума предусмотрено 469 млн грн.

На работу национальных художественных коллективов, концертных организаций и их дирекций, национальных и государственных цирковых организаций выделят 942,7 млн грн, на предоставление образования учреждениями общего среднего и внешкольного образования государственной формы собственности, методическое обеспечение деятельности учебных заведений – 273,6 млн грн.

"Впервые будет финансироваться цифровизация культуры. На это предусмотрено 40 млн грн", - подчеркивают в Минкультуры.

Как сообщалось, Верховная Рада 2 декабря поддержала во втором чтении и в целом закон "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" с дефицитом 3,5% ВВП.

"За" документ проголосовали 268 народных депутатов при необходимых 226 голосах.