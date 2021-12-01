Украинцы в 2021 году на YouTube больше всего смотрели расследование о дворце для Путина и клип LOBODA "Родной"

В рейтинг самых популярных видео 2021 года на YouTube, которые собрали наибольшее количество просмотров в Украине, вошли расследование про дворец Путина в Краснодарском крае, а также клип на песню "Родной" от украинской певицы Светланы Лободы (LOBODA).

Как отмечается в сообщении "Google Украина", среди авторских видео в 2021 году украинские пользователи больше смотрели интервью известных людей, а также телевизионные шоу, сериалы и развлекательный контент.

Лидером по числу просмотров в Украине стало расследование российского оппозиционного политика Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки".

Топ-10 самых популярных авторских видео в Украине в 2021 году

Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2021 году собрал клип на песню "Родной" от LOBODA. Также среди самых популярных видео года: хит от румынской певицы Minelli "Rampampam", новые песни от NK и Тины Кароль, дуэт Макса Барских и Zivert, а также трек от Wellboy "Гуси".

Топ-10 музыкальных видео 2021 года в Украине