Украинцы в 2021 году на YouTube больше всего смотрели расследование о дворце для Путина и клип LOBODA "Родной"
В рейтинг самых популярных видео 2021 года на YouTube, которые собрали наибольшее количество просмотров в Украине, вошли расследование про дворец Путина в Краснодарском крае, а также клип на песню "Родной" от украинской певицы Светланы Лободы (LOBODA).
Как отмечается в сообщении "Google Украина", среди авторских видео в 2021 году украинские пользователи больше смотрели интервью известных людей, а также телевизионные шоу, сериалы и развлекательный контент.
Лидером по числу просмотров в Украине стало расследование российского оппозиционного политика Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки".
Топ-10 самых популярных авторских видео в Украине в 2021 году
- Дворец для Путина. История самой большой взятки
- Антон Лапенко х Александр Гудков | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
- Ивангай – где он пропадал / вДудь
- Папик - 1 серия - 2 сезон | Премьера сериала 2021
- ВЛАД А4 Стал ПРИЗРАКОМ на 24 Часа !
- Холостяк 11 – Выпуск 1 от 05.03.2021
- MORGENSHTERN. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона
- ЗОНА КОМФОРТА. Все серии // Сериал
- Майнкрафт ЕвгенБро - Ты не МОГ! Ма Я СМОГ! (Официальный клип 1 ЧАС) [prod. Капуста]
- ШОУ «МАСКА» | ВИПУСК 1. СЕЗОН 1
Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2021 году собрал клип на песню "Родной" от LOBODA. Также среди самых популярных видео года: хит от румынской певицы Minelli "Rampampam", новые песни от NK и Тины Кароль, дуэт Макса Барских и Zivert, а также трек от Wellboy "Гуси".
Топ-10 музыкальных видео 2021 года в Украине
- LOBODA - Родной (Премьера клипа, 2021)
- Султан Лагучев - Горький вкус | Премьера клипа 2021
- Minelli - Rampampam | Official Video
- MORGENSHTERN - ДУЛО (Prod. Slava Marlow) [Клип, 2021]
- NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ - КРАСНОЕ ВИНО
- Тина Кароль - Скандал (Премьера 2021)
- Max Barskih & Zivert — Bestseller | ПРЕМЬЕРА КЛИПА
- Artik & Asti - Истеричка (Official Video)
- Супер Жорик - Чао! Чао! Премьера клипа 2021
- Wellboy - Гуси