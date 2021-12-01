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12:35 01.12.2021

Украинцы в 2021 году на YouTube больше всего смотрели расследование о дворце для Путина и клип LOBODA "Родной"

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Украинцы в 2021 году на YouTube больше всего смотрели расследование о дворце для Путина и клип LOBODA "Родной"

В рейтинг самых популярных видео 2021 года на YouTube, которые собрали наибольшее количество просмотров в Украине, вошли расследование про дворец Путина в Краснодарском крае, а также клип на песню "Родной" от украинской певицы Светланы Лободы (LOBODA).

Как отмечается в сообщении "Google Украина", среди авторских видео в 2021 году украинские пользователи больше смотрели интервью известных людей, а также телевизионные шоу, сериалы и развлекательный контент.

Лидером по числу просмотров в Украине стало расследование российского оппозиционного политика Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки".

 

Топ-10 самых популярных авторских видео в Украине в 2021 году

  1. Дворец для Путина. История самой большой взятки
  2. Антон Лапенко х Александр Гудков | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
  3. Ивангай – где он пропадал / вДудь
  4. Папик - 1 серия - 2 сезон  | Премьера сериала 2021
  5. ВЛАД А4 Стал ПРИЗРАКОМ на 24 Часа !
  6. Холостяк 11 – Выпуск 1 от 05.03.2021
  7. MORGENSHTERN. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона
  8. ЗОНА КОМФОРТА. Все серии // Сериал
  9. Майнкрафт ЕвгенБро - Ты не МОГ! Ма Я СМОГ! (Официальный клип 1 ЧАС) [prod. Капуста]
  10. ШОУ «МАСКА» | ВИПУСК 1. СЕЗОН 1

Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2021 году собрал клип на песню "Родной" от LOBODA. Также среди самых популярных видео года: хит от румынской певицы Minelli "Rampampam", новые песни от NK и Тины Кароль, дуэт Макса Барских и Zivert, а также трек от Wellboy "Гуси".

 

Топ-10 музыкальных видео 2021 года в Украине

  1. LOBODA - Родной (Премьера клипа, 2021)
  2. Султан Лагучев - Горький вкус | Премьера клипа 2021
  3. Minelli - Rampampam | Official Video
  4. MORGENSHTERN - ДУЛО (Prod. Slava Marlow) [Клип, 2021]
  5. NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ - КРАСНОЕ ВИНО
  6. Тина Кароль - Скандал (Премьера 2021)
  7. Max Barskih & Zivert — Bestseller | ПРЕМЬЕРА КЛИПА
  8. Artik & Asti - Истеричка (Official Video)
  9. Супер Жорик - Чао! Чао! Премьера клипа 2021
  10. Wellboy - Гуси

 

 

Теги: #youtube #рейтинг
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