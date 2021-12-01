"Киевстар" к 2025 году рассматривает возможность отказа от 3G и ожидает около 25% проникновения 5G-смартфонов в Украине

Мобильный оператор "Киевстар" к 2025-2027 годам может отказаться от работы с технологией мобильной связи третьего поколения (3G) для повышения эффективности работы сетей, сообщил президент компании Александр Комаров.

"Вопрос, который так или иначе стоит у всех операторов, это эффективное управление технологиями и спектром в долгосрочной перспективе. Нам надо сейчас задумываться (над оптимизацией технологий – ИФ). Мы не собираемся делать этого в ближайшей перспективе, поскольку нет потребности, но в горизонте 2025-2027 год нам надо принимать решение по сокращению количества технологий, и скорее всего жертвой падет технология 3G. Для повышения эффективности управления и утилизации спектра", - заявил он на пресс-конференции 30 ноября.

Согласно презентации Комарова, максимальная реализация потенциала технологии четвертого поколения (LTE Advaned Pro) в Украине возможна на протяжение следующих 3-4 лет.

Президент "Киевстара" также отметил заинтересованность оператора в покупке частот в спектре 2100 МГц и 2300 МГц.

"Для того, чтобы обеспечить эффективное стабильное развитие, нам нужен доступ к новому спектру. Этот спектр должен быть технейтральным, чтобы мы могли по своему усмотрению использовать его под разные технологии. Это 2100 и 2300 МГц. Этот спектр есть у регулятора, мы заявили свою готовность и заинтересованность в этом спектре", - заявил он.

При этом, по словам Комарова, в Европе со стороны государства и бизнеса в целом есть определенные разочарования в 5G, поскольку нет хороших кейсов и востребованности как в b2b, так и в b2c сегментах.

Есть отдельно взятые страны Юго-Восточной Азии, особенно Китай, где 5G стала частью национальной программы и государство инвестирует в своих вендоров техники. Также в США 5G, по словам Комарова, может стать альтернативой развития сетей проводного интернет-доступа.

"С точки зрения коммерции мы видим идеальный сценарий в том, чтобы достичь хотя-бы 20% проникновения девайсов в базу. На сегодняшний день проникновение 5G телефонов в базу составляет всего 1,5%. Поэтому какого-то экономического смысла развивать нет. Но мы готовимся", - пояснил президент "Киевстара".

Сейчас, по его словам, оператор заканчивает тендер на реализацию 5G-Core-сети и обновляет решение по 5G-ready-сети.

"Мы также активно строим оптоволокно - больше 1 тыс. км оптоволоконной сети каждый год, и это притом что мы и так управляем самой большой оптоволоконной сетью в стране", - подчеркнул Комаров.