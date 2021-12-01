Телеком

12:07 01.12.2021

"Киевстар" к 2025 году рассматривает возможность отказа от 3G и ожидает около 25% проникновения 5G-смартфонов в Украине

2 мин читать
"Киевстар" к 2025 году рассматривает возможность отказа от 3G и ожидает около 25% проникновения 5G-смартфонов в Украине

Мобильный оператор "Киевстар" к 2025-2027 годам может отказаться от работы с технологией мобильной связи третьего поколения (3G) для повышения эффективности работы сетей, сообщил президент компании Александр Комаров.

"Вопрос, который так или иначе стоит у всех операторов, это эффективное управление технологиями и спектром в долгосрочной перспективе. Нам надо сейчас задумываться (над оптимизацией технологий – ИФ). Мы не собираемся делать этого в ближайшей перспективе, поскольку нет потребности, но в горизонте 2025-2027 год нам надо принимать решение по сокращению количества технологий, и скорее всего жертвой падет технология 3G. Для повышения эффективности управления и утилизации спектра", - заявил он на пресс-конференции 30 ноября.

Согласно презентации Комарова, максимальная реализация потенциала технологии четвертого поколения (LTE Advaned Pro) в Украине возможна на протяжение следующих 3-4 лет.

Президент "Киевстара" также отметил заинтересованность оператора в покупке частот в спектре 2100 МГц и 2300 МГц.

"Для того, чтобы обеспечить эффективное стабильное развитие, нам нужен доступ к новому спектру. Этот спектр должен быть технейтральным, чтобы мы могли по своему усмотрению использовать его под разные технологии. Это 2100 и 2300 МГц. Этот спектр есть у регулятора, мы заявили свою готовность и заинтересованность в этом спектре", - заявил он.

При этом, по словам Комарова, в Европе со стороны государства и бизнеса в целом есть определенные разочарования в 5G, поскольку нет хороших кейсов и востребованности как в b2b, так и в b2c сегментах.

Есть отдельно взятые страны Юго-Восточной Азии, особенно Китай, где 5G стала частью национальной программы и государство инвестирует в своих вендоров техники. Также в США 5G, по словам Комарова, может стать альтернативой развития сетей проводного интернет-доступа.

"С точки зрения коммерции мы видим идеальный сценарий в том, чтобы достичь хотя-бы 20% проникновения девайсов в базу. На сегодняшний день проникновение 5G телефонов в базу составляет всего 1,5%. Поэтому какого-то экономического смысла развивать нет. Но мы готовимся", - пояснил президент "Киевстара".

Сейчас, по его словам, оператор заканчивает тендер на реализацию 5G-Core-сети и обновляет решение по 5G-ready-сети.

"Мы также активно строим оптоволокно - больше 1 тыс. км оптоволоконной сети каждый год, и это притом что мы и так управляем самой большой оптоволоконной сетью в стране", - подчеркнул Комаров.

Теги: #киевстар #3g #отказ
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:22 01.12.2021
Увеличение охвата покрытия 4G до 99% населения Украины обойдется в более 12-14 млрд грн - мнение

Увеличение охвата покрытия 4G до 99% населения Украины обойдется в более 12-14 млрд грн - мнение

17:40 30.11.2021
Киевстар получил три награды на Business Wisdom Summit 2021

Киевстар получил три награды на Business Wisdom Summit 2021

11:14 23.11.2021
Киевстар предлагает абонентам сэкономить на доставке из онлайн-магазина Rozetka.ua

Киевстар предлагает абонентам сэкономить на доставке из онлайн-магазина Rozetka.ua

15:45 19.11.2021
Kyivstar Returnship: новый курс по возвращению в профессию

Kyivstar Returnship: новый курс по возвращению в профессию

20:33 18.11.2021
Пограничники отказали во въезде в Украину 15 иностранцам, следовавшим автобусом из Беларуси

Пограничники отказали во въезде в Украину 15 иностранцам, следовавшим автобусом из Беларуси

14:28 17.11.2021
Пограничники запретили 22-летней блогерше из РФ въезд в Украину и выписали штраф

Пограничники запретили 22-летней блогерше из РФ въезд в Украину и выписали штраф

15:50 16.11.2021
Киевстар предлагает абонентам увеличить объем услуг в своем тарифе благодаря Суперсилам

Киевстар предлагает абонентам увеличить объем услуг в своем тарифе благодаря Суперсилам

17:27 07.11.2021
Саакашвили в знак протеста отказывается от приема лекарств, его состояние ухудшается - личный врач

Саакашвили в знак протеста отказывается от приема лекарств, его состояние ухудшается - личный врач

21:30 04.11.2021
Харьковский горизбирком отказал "Опоре" в повторном подсчете голосов на 10 участках и отмене решения о признании Терехова городским головой

Харьковский горизбирком отказал "Опоре" в повторном подсчете голосов на 10 участках и отмене решения о признании Терехова городским головой

15:56 04.11.2021
Киевстар представляет новые тарифы для контрактных и бизнес-клиентов

Киевстар представляет новые тарифы для контрактных и бизнес-клиентов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: Украина в сотрудничестве с Apple в феврале 2023 года проведет перепись населения

С 1 декабря в Украине начнется тестирование функции декларирования места проживания на портале "Дия"

"Фейсбук" заблокировал страницу "Укртрансгаза"

"Дия" не собирает и не хранит данные украинцев, она всего лишь подтягивает данные из реестров – Федоров

Апелляционный суд в Киеве отменил признание программ телеканала RTVI не отвечающим законодательству Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинцы в 2021 году на YouTube больше всего смотрели расследование о дворце для Путина и клип LOBODA "Родной"

Зеленский: Украина в сотрудничестве с Apple в феврале 2023 года проведет перепись населения

Зеленский: независимость – это цифровая свобода от бюрократии

Количество установки мобильных приложений в Украине выросло на 31%, расходы на них - на 42% - Google

Количество установки мобильных приложений в Украине выросло на 31%, расходы на них - на 42% - Google

Джек Дорси покидает пост главы Twitter, новым CEO станет Параг Агравал

Минцифры анонсировало 6 новых услуг на портале "Дия"

На портале "Дия" запустили услугу оформления и перерасчета пенсии

"Нова Пошта" внедряет роботов для сортировки посылок

С 1 декабря в Украине начнется тестирование функции декларирования места проживания на портале "Дия"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА